Dėl meilės Simona Lipnė ryžosi išvykti gyventi svetur: tai padarė vos pažinusi žmogų

Šį kartą dar nežinomais atsakymais pasidalijo nuomonės formuotoja, verslininkė Stiliaus testas Simona Lipnė (32 m.).
– Jūsų diena neprasideda be...
– Be gydytojos endobiogenikės paskirtų tinktūrų. (Juokiasi.)
– Kas jus labiausiai gąsdina?
– Sveikata – brangiausias turtas, dėl jos labiausiai ir baiminuosi. Labai gąsdina negalėti daryti visko, ką kasdien darau.
– Iš kur semiatės įkvėpimo?
– Iš niekur. Esu pati sau įkvėpimas.
– Kas labiausiai pykdo?
– Nuo mažų dienų mane pykdo melas, apsimetinėjimas. Esu taisyklių žmogus, mėgaujuosi, kai aplink viskas nuoširdu ir be melo.
– Gražiausias išgirstas komplimentas?
– Skirtas ne mano išvaizdai, o vidui. Kad esu jautri kitiems, nuoširdi, protinga.
– 3 dalykai, be kurių negalėtumėte gyventi?
– Be šeimos, sveikatos ir kelionių.
– 3 žodžiai, geriausiai jus apibūdinantys?
– Protinga, užsispyrusi ir savo tikslo siekianti bet kokia kaina.
– Geriausios atostogos buvo...
– Atostogaujame, aplinką keičiame dažnai, tad sunku išskirti vieną šalį ar vieną laiką. Didžiausią pokytį mano viduje padarė vadinamasis retritas – atokvėpio, susikaupimo kelionė į Balį. Ji buvo visai kitokia ir mane sužavėjo.
– Kur slypi laimė?
– Paprastuose nematerialiuose dalykuose. Man didžiausia laimė, kad sugebu džiaugtis mažais dalykais: besileidžiančia saule, vandenynu, gamta, laime būti ir jausti.
– Pats beprotiškiausias dalykas, kurį esate padariusi dėl meilės?
– Vos pažinusi žmogų po kelių savaičių susikroviau lagaminus ir išvykau gyventi į kitą šalį, kurioje nė karto nebuvau buvusi.
– Gražiausias vaikystės prisiminimas?
– Visi jie nuostabūs ir susiję su tėčiu. Visas su juo praleistas laikas buvo gražiausia, kas galėjo man nutikti.
– Koks buvo pirmasis jūsų darbas?
– Nuo mažumės dirbau. Pirmuosius pinigus uždirbau tvarkydama sesers namus ir darydama jai masažą, dešimties metų jau prižiūrėjau mažus vaikus, vėliau dirbau ir prekybos centruose su degustacijomis... Šešiolikos jau visiškai išlaikiau save ir visiems savo poreikiams užsidirbau pati.
– Kokia mėgstamiausia jūsų spalva?
– Jei reikia rinktis vieną, – juoda.
– Geriausia vieta Lietuvoje?
– Pajūris, Kunigiškiai, kur turime savo namus.
– Kas jus gelbėja nuo rutinos?
– Aplinkos pakeitimas, kad ir darbas iš kur nors kitur.
– Geriausias išgirstas patarimas?
– Niekam nieko neprivalai.
– Kada pastarąjį kartą verkėte?
– Nepamenu... Vadinasi, gal visai gerai gyvenu! (Juokiasi.)
– Ko labiausiai savyje nemėgstate ir ką mėgstate?
– Ir gelbėja, ir koją kiša mano užsispyrimas. Iš proto veda pedantiškumas, nekantrumas ir perfekcionizmas. Vertinu savo darbštumą ir kūrybiškumą.
Simona Lipnė
