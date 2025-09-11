Naują kolekciją pristatanti dizainerė Diana Vapsvė: „Skiriu ją stiprioms ir drąsioms moterims“

„Ši kolekcija pareikalavo daug pastangų, tačiau esu labai patenkinta rezultatu. Džiaugiuosi galėdama papuošti laisvas, savo vertę žinančias ir gyvenimą mylinčias moteris“, – sako dizainerė, jau 14 metų savo kūryba džiuginanti lietuviškos mados gerbėjus.
– Per metus sukuriate dvi kolekcijas: vieną – pavasariui ir vasarai, o kitą – rudeniui ir žiemai. Kokios mintys sukosi kuriant šią kolekciją?
– Nuolat galvojau, kokios mes, moterys, esame įvairialypės būtybės. Gebame būti įvairios savo gyvenimo rate – kartais norime pasislėpti, būti neatpažįstamos, kartais sužydėti ir būti matomos. Kolekcija kurta įvairioms gyvenimo situacijoms, tačiau visada prisimenant norą jaustis laisvai. Mano kolekcijos moteris yra stipri, nieko nebijo, turi nuomonę, nesibaimina būti įvairi ir myli save.
– Jūsų kolekcijas visada pristato įspūdingo grožio moterys. Kodėl šį kartą pasirinkote modelį Ievą Sabaliauskienę?
– Šis mano sprendimas yra ne spontaniškas, o apgalvotas. Dermė tarp drabužio ir Ievos puikiai atspindi mano kolekcijos idėją. Draugaujame ne pirmą kartą – puikiai pažįstu ją kaip asmenybę. Ieva yra trijų vaikų mama ir visiškai atitinka moterį, kuriai šį kartą kūriau drabužius.
– Iš kur semiatės įkvėpimo ir jėgų nesustoti jau 14 metų ir džiuginti vis naujomis idėjomis?
– Sukuriu dvi kolekcijas kas šešis mėnesius. Niekada neturiu pertraukos: vienai kolekcijai išvydus dienos šviesą, iš karto imuosi kitos, skirtos ateinantiems metams. Mintys visada sukasi apie kūrybą, negaliu sau leisti sustoti.
Suprasti tokį ritmą ir juo patikėti gali tik kiti kūrėjai. Tai darbas be atostogų, tačiau labai malonus. Kūryba vyksta visur: darbe, kelionėse, bet kurioje kitoje aplinkoje. Viskas mane įkvepia, o ši kolekcija iš dalies atspindi pastarojo laikotarpio asmeninius išgyvenimus ir nuotaikas.
Kurdama drabužius įdedu labai daug savo asmenybės: charakterio ir požiūrio į madą. Madą matau šiek tiek kitaip nei kiti prekių ženklai. Kolekcijose visada yra mano charakterio savybių: griežtumo, tvirto stuburo, aiškios nuomonės. Madinga moteris yra tokia, kokią ją ir išreiškiu per savo kūrybą.
– Kaip jūsų asmenybę formuoja darbas mados pasaulyje? Su kokiais iššūkiais susiduriate? Kaip drąsias ir kartais netradicines idėjas priima kartu dirbantys?
– Manau, mažais žingsniais keičiuosi tiek kaip kūrėja, tiek kaip asmenybė. Kiekvieni metai man suteikia galimybę augti, tobulėti ir dar drąsiau eiti savo keliu. Nebebijau sudėtingų sprendimų ir neieškau lengviausio kelio.
Neslėpsiu, kartais tenka susidurti su komandos galvos linkčiojimu ar net skeptišku „tai neįmanoma“. Aš niekada nepasiduodu – visada randu būdą, kaip įgyvendinti savo viziją. Nes tik tada, kai kas nors atrodė neįmanoma, o tampa įmanoma, atsiranda tikros augimo galimybės.
Neturiu dizainerio asistento. Nuo pirmo eskizo iki audinio, furnitūros parinkimo – kiekvieną sprendimą priimu pati. Reikia nueiti ilgą ir sudėtingą kelią, kol kolekcija pasiekia pabaigą. Kartais pasigendu žmogaus, su kuriuo galėčiau pasitarti, kai kyla abejonių. Bet kartu žinau, kad šis kelias formuoja mane kaip kūrėją, o kiekvienas etapas suteikia dar daugiau jėgų ir patirties.
– Jūsų kuriamas prekių ženklas garsėja itin kokybiškais audiniais. Ne kartą teko girdėti, kad D. Vapsvės drabužiai yra nesunešiojami. Kaip yra šį kartą?
– Šiam sezonui pasirinkau daug prabangių audinių – nuo kašmyro paltų iki vilnonių švarkų bei sijonų. Audinių kokybei skiriu ypatingą dėmesį: juos atsirenku labai kruopščiai, pati testuoju, kol įsitikinu, kad audinys vertas būti mano kolekcijoje.
Kadangi tai rudens ir žiemos kolekcija, svarbu tampa praktiškumas ir žemės spalvos. Šioje kolekcijoje spalvinės nuotaikos labai įvairios – nuo raštų iki vienspalvių derinių. Tiesa, pati jau daugelį metų esu vienspalvių audinių gerbėja. Tai artimiausia mano asmeniniam stiliui.
Žinoma, kokia kolekcija be džinso? Su juo draugauju jau 14 metų – tiek pat, kiek gyvuoja mano prekių ženklas. Džinsą be galo myliu, o kolekcijos kūrimą visada pradedu būtent nuo jo. Tai mano vizitinė kortelė.
– Nustebinti save, ko gero, sunkiausia. Sakote, šį kartą esate itin patenkinta galutiniu rezultatu. Kas labiausiai džiugina?
– Neįprasti sprendimai. Šįkart labai norėjosi maišyti sportiškumą su klasika. Tam tikruose deriniuose prigludę, platėjantys sijonai derinami su sportinio kirpimo švarkeliais. Rezultatas – modernus, bet vis tiek išlaikantis klasikos pojūtį, praturtintas sportiškais akcentais.
Aš pati – kaip žmogus, kaip moteris, kaip kūrėja – kasmet keičiuosi. Todėl ir mano kolekcijos visada skirtingos. Vis dėlto niekada nepametu savo braižo, kurį žmonės jau puikiai žino ir vertina.
Ši kolekcija – viena techniškai sudėtingiausių. Konstrukcijos reikalavo daug pastangų, iššūkių netrūko, bet rezultatas džiugina net mane pačią. Išskirtiniai siluetai, pabrėžiantys moters figūrą, aukštos kokybės audiniai, kruopščiai parinktos detalės – visa tai bendrą vaizdą daro išskirtinį. Fotosesija perteikia tik dalį kolekcijos – viso už jos slypinčio darbo čia dar nematyti.
Kiekvieną kartą, kai kuriu, džiaugiuosi galėdama atrasti ką nors naujo – net jei išlaikau savo stilių, vis atsiranda siluetų, kurių dar nesu bandžiusi. Tikras kūrybos džiaugsmas yra likti ištikimai sau, bet kas kartą žengti žingsnį į priekį.