Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsStilius

„Oktoberfest“ dvasia užliejo Vilnių: sostinė tapo maža Bavarija

2025 m. rugsėjo 15 d. 13:52
Tikri bavarų šventės atributai – alus, breceliai, muzika ir draugų kompanija atkeliavo į „California Bar & Restaurant“. Sostinėje įsikūręs baras savaitgalį buvo virtęs tikra Bavarija – čia triukšmingai nuaidėjo „Oktoberfest“. Dūzgiančios taurės ir užkrečiantis juokas barą pripildė tikros vokiškos nuotaikos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (21)
Lankytojai mėgavosi autentiška atmosfera, nes specialiai šiam vakarui buvo ruošiami tradiciniai vokiški patiekalai. Virtuvės šefai pasirūpino, kad stalai lūžtų nuo neįtikėtinų skonių: sultingų dešrainių, kepto paršiuko, troškintų kopūstų, alaus ledų.
Prie jų – platus pasirinkimas išskirtinio skonio vokiško alaus, patiekiamo didelėse taurėse, kaip tikrajam „Oktoberfest“ priklauso.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir muzikinė programa: šventės metu svečius linksmino gyva muzika – grupė „Allegretto Band“ ir DJ programa.
Gražaus rudeniško renginio metu skambėjo vokiški ritmai bei geriausios lietuvių šventinės melodijos. Norintys dalyvavo linksmuose žaidimuose, konkursuose, šitaip laimėdami netikėtų prizų.
Baro lauko erdvė pavirto šventine scena, kurioje draugiškai susitiko vietiniai ir miesto svečiai. Renginio organizatoriai užsiminė, kad vilniečiams ir turistams norėjo padovanoti rudens šventę, kuri primintų garsųjį Miuncheno „Oktoberfest“ festivalį, ir kartu parodyti, jog Vilnius – moderni ir tradicijas mylinti sostinė.
OktoberfestVilniusBavarija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.