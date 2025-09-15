„Oktoberfest“ dvasia užliejo Vilnių: sostinė tapo maža Bavarija

Lankytojai mėgavosi autentiška atmosfera, nes specialiai šiam vakarui buvo ruošiami tradiciniai vokiški patiekalai. Virtuvės šefai pasirūpino, kad stalai lūžtų nuo neįtikėtinų skonių: sultingų dešrainių, kepto paršiuko, troškintų kopūstų, alaus ledų.
Prie jų – platus pasirinkimas išskirtinio skonio vokiško alaus, patiekiamo didelėse taurėse, kaip tikrajam „Oktoberfest“ priklauso.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir muzikinė programa: šventės metu svečius linksmino gyva muzika – grupė „Allegretto Band“ ir DJ programa.
Gražaus rudeniško renginio metu skambėjo vokiški ritmai bei geriausios lietuvių šventinės melodijos. Norintys dalyvavo linksmuose žaidimuose, konkursuose, šitaip laimėdami netikėtų prizų.
Baro lauko erdvė pavirto šventine scena, kurioje draugiškai susitiko vietiniai ir miesto svečiai. Renginio organizatoriai užsiminė, kad vilniečiams ir turistams norėjo padovanoti rudens šventę, kuri primintų garsųjį Miuncheno „Oktoberfest“ festivalį, ir kartu parodyti, jog Vilnius – moderni ir tradicijas mylinti sostinė.