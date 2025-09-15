Tada ir dabar: kaip per daugiau nei 10 metų pasikeitė V. Poderytės-Bernatavičės gyvenimas?

2002
Prieš 23 metus „Stiliaus“ viršelį papuošusi Tatjana Rinkevičienė (71 m.) neištarė nė vieno pikto žodžio apie ją ir dvi dukras – Saulę bei Rūtą – palikusį vyrą garsų dirigentą Gintarą Rinkevičių. „Jis pasirinko kitą laimės kelią“, – tuomet sakė ji.
G.Rinkevičiaus kitas laimės kelias – gyvenimas su penkiolika metų jaunesne Donata, su kuria susilaukė keturių bendrų vaikų ir augino žmonos dukterį iš pirmos santuokos.
„Didysis stresas mane buvo apėmęs tris dienas. Pirmą dieną atrodė, kad viskas griūva. Antrą rytą atsikėliau visai su kitomis mintimis, o trečią pradėjau kurti planus“, – apie tai, kaip jautėsi išgirdusi žinią apie kitą moterį, kurią vyras pranešė telefonu, pasakojo Tatjana ir pridūrė, kad labiausiai ją sukrėtė tai, kad buvo išduoti vaikai.
Chorvedė ir buvusi tuometinio Rusų dramos teatro vadovė, atsikračiusi praeities vaiduoklių, šiandien ramų ir saulėtą gyvenimą kuria ne Lietuvoje, o kaimyninėje Latvijoje, Liepojoje. Čia moteris mėgaujasi jūra ir dukrų bei anūkų viešnagėmis.
2013
Prieš dvylika metų, 2013-aisiais, tuomet dar būdama Skaisgirė, Vaida Poderytė-Bernatavičė (34 m.) atviravo apie tai, kad pati užsidirbdama pinigų jaučia vidinį pasitenkinimą.
„Lengva leisti pinigus, kuriuos uždirbi ne pats. Aš uždirbu ir pati. Leisti savus pinigus man daug maloniau. Jaučiu vidinį pasitenkinimą, kad esu savarankiška ir gyvenime nepražūsiu“, – anuomet „Stiliui“ sakė ji.
Su tuometiniu vyru prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu ir vos aštuonių mėnesių sūneliu Atu šeima krovė dėžes ir iš šurmulingo sostinės Senamiesčio kėlėsi į ramesnę vietą netoli Vingio parko.
Prieš 12 metų viešųjų ryšių srityje vyro kompanijoje pradėjusi darbuotis Vaida jau svajojo ir apie savo laidą: „Lengva būti kritiku, žiūrėti televiziją ir sakyti: tas beskonybė, tas žemo lygio. O ar galite padaryti geriau? Taip, sutinku, kad televizijoje apstu banalybių, prasto turinio, tačiau tai mane įkvepia ne švaistytis kritika, o pabandyti sukurti ką nors kokybiškesnio.“
Su įtakingu prodiuseriu Vaida išsiskyrė 2020-aisiais, tačiau darbo televizijoje neapleido. Prieš trejus metus ištekėjusi už Italijoje įsikūrusio verslininko Elvino Bernatavičiaus moteris kuria sėkmingus projektus televizijoje ir mėgaujasi šeiminiu gyvenimu nuolat keliaudama tarp Lietuvos ir Italijos.
Tatjana RinkevičienėGintaras RinkevičiusVaida Poderytė-Bernatavičė
Rodyti daugiau žymių