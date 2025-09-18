Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Žmonės
Stilius
2025 m. rugsėjo 18 d. 10:06
Dėl šių batų pasaulis kraustosi iš proto: atrodo moderniai, bet slepia gilią istoriją
2025 m. rugsėjo 18 d. 10:06
Rasa SIDABRAITĖ
Lrytas Premium nariams
Vieni juos dievina, kiti nekenčia – mados klyksmas „tabi“ batai nepalieka abejingų nei dabar, nei prieš tris dešimtmečius, nei prieš tris šimtus metų.
Daugiau nuotraukų (7)
Batai
Mada
Stilius
Rodyti daugiau žymių