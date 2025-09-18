Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsStilius

Dėl šių batų pasaulis kraustosi iš proto: atrodo moderniai, bet slepia gilią istoriją

2025 m. rugsėjo 18 d. 10:06
Rasa SIDABRAITĖ
Lrytas Premium nariams
Vieni juos dievina, kiti nekenčia – mados klyksmas „tabi“ batai nepalieka abejingų nei dabar, nei prieš tris dešimtmečius, nei prieš tris šimtus metų.
Daugiau nuotraukų (7)
BataiMadaStilius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.