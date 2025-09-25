Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsStilius

Rolandas Valiūnas pirmą kartą iki skausmo jautriame interviu apie žmonos netektį: „Liga progresavo nebesulaikomai“ Tik „Stiliui“!

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:59
Interviu
2024 metų rugsėjo 21 dieną Rolandas Valiūnas (60 m.), advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ steigėjas ir vadovaujantysis partneris, bei keturi vaikai – Giedrius, Gabrielius, Grytė ir Elzė – atsisveikino su Renata Valiūniene (59 m.). Žmona ir mama. Išskirtinio inteligentiškumo moterimi, garsia gydytoja, kurios buvimas ir šalia garsaus vyro buvo ne šešėlis, o šviesa. Ji kantriai, ramiai ir dažnai net pasiaukojamai kūrė šeimos gyvenimą. Ir paliko tokį gilų įspaudą, kurio šeimai negali ištrinti netgi mirtis.
