Žinomi kauniečiai rinkosi į naujos vietos atidarymą: atvyko ir Ingrida Kazlauskaitė

Šia proga sukviesti garbūs svečiai ir žinomi kauniečiai, tarp kurių buvo verslininkas Gediminas Juodeika, atlikėja Ingrida Kazlauskaitė, dizainerė Irina My My, plaukų koloristė Inga Bagdonaitė-Balevičienė ir kiti, nepraleido progos pasidalinti savo asmenine patirtimi ir net pajuokauti apie dantų problemas.
Visada pozityviai nusiteikusi žinomų dainininkų dukra I. Kazlauskaitė šmaikščiai paatviravo, kodėl atlikėjams ir dainininkams gerokai dažniau nei kitų profesijų atstovams skyla priekiniai dantys. „Tikriausiai atlikėjai ir dainininkai yra dažniausi odontologijos klinikų lankytojai, nes mums tikrai dažniau nei kitiems įskyla ar net nuskyla priekiniai dantys, kuriuos taip puoselėjame ir saugome!
Juk jie – gražios šypsenos pagrindas. Privačių renginių metu publika, pagavusi linksmybių bangą, būna, taip įsisiūbuoja ir šėlsta, kad šokdami net nepastebi, kaip stumteli ar kumšteli atlikėją, ir jis mikrofonu nusiskelia ar įskelia priekinį dantį. Norėdami kartu padainuoti žmonės energingai prisitraukia atlikėją, o šis bumbteli mikrofonu sau į lūpas ar dantis. Ne išimtis ir aš – esu patyrusi tokį nutikimą ir turiu mikroįskilimą“, – patirtimi dalijosi nuo mažens scenoje esanti I. Kazlauskaitė.
Į šventinį klinikos atidarymą susirinkę kauniečiai smagiai leido laiką: klausėsi vieno žymiausių Lietuvoje saksofonininko Juozo Kuraičio atliekamų kūrinių, dalyvavo degustacijoje „Vyno kelionė aplink pasaulį“ ir gėrėjosi įspūdingu, daugybę apdovanojimų pelniusios menininkės M. Žaltauskaitės-Grašienės Žaltės paveikslu „WWW. Women oWn Writing“. Šis iš perdirbto plastiko ir kodų suaustas ištisas peizažas pasirinktas neatsitiktinai, tai — menas, leidžiantis atsiskleisti tradicijose glūdinčiai moteriškajai patirčiai ir moteriškumui kaip egzistencijos formai.
Dėkodama susirinkusiesiems ir kviesdama apsilankyti profilaktiškai pasitikrinti dantis arba skirti laiko burnos higienai, V. Valantiejienė sakė, kad kiekvienas pacientas jai – draugas ir partneris.
„Čia — tikri odontologijos meistriškumo namai, kuriuose taikomi aukščiausi gydymo standartai. Kiekvienas pacientas mums – draugas ir partneris, kuris kartu aktyviai prisideda prie bendro gydymo rezultato. Stengiamės kurti jaukią aplinką, kurioje bet kokia odontologinė procedūra paliktų tik maloniausias patirtis.
Ši klinika – bendras odontologijos klinikos ir dantų technologų laboratorijos projektas, todėl mūsų pacientai džiaugiasi išskirtinės kokybės, tik jiems individualiai kurtomis ir gamintomis laminatėmis, kitomis dantų ir implantų restauracijomis. Mūsų komandoje yra ir dantų technologas, su kuriuo, esant poreikiui, pacientai gali aptarti svarbias detales.“
Paklausta, kas jai svarbiausia pradedant odontologijos klinikos veiklą, ji net nedvejodama atsakė, kad kokybė ir natūralumas. „Gražiausia tai, kas yra natūralu ir gimsta iš gamtos, todėl tik ypatingas meistriškumas leidžia kuo panašiau imituoti tikrus dantis. Mano šūkis: pasinaudodami įgytomis žiniomis, technologijomis, medžiagomis, savomis rankomis atkurkime gamtą.“
