„Gucci“ mados namuose – didžiuliai pokyčiai: įspūdinga kolekcija puošėsi visa užsienio grietinėlė, vyko vakarėlis

Mados mylėtojai su nekantrumu laukė naujausios „Gucci“ kolekcijos. Mat ją pristatė naujasis mados namų kūrybos vadovas Demna Gvasalia, anksčiau tas pačias pareigas ėjęs „Balenciaga“.
Šou prasidėjo gerokai anksčiau nei numatyta oficialiame Milano mados savaitės kalendoriuje – iš mados namų „Instagram“ profilio išnyko visi įrašai, o prieš pat pristatymą juos pakeitė naujausios kolekcijos, pavadinimu „La Famiglia“ (liet. šeima), įvaizdžiai.
Fotografės Catherine Opie užfiksuotose nuotraukose buvo perteikiami skirtingi charakterių archetipai, išreiškiantys, kaip pats D. Gvasalia teigė, „Gucci gučiškumą“.
Tarp jų – į apačią platėjančia juoda blizgia suknele pasidabinusi „La Star“ (liet. žvaigždė), žemę siekiančia auksine suknia apsivilkusi „La Mecenate“ (liet. mecenatė), mėlynais kailiniais apsijuosusi „La Diva“, pusnuogis „Ragazzo“ (liet. jaunas vaikinas), į jį panašus „Bastardo“ (liet. niekšas), elegantiškoji „La Vip“ ir kiti – iš viso – 37 įvaizdžiai.
Vietoje įprasto kolekcijos pristatymo ant pakylos, D. Gvasalia pasirinko trumpametražio filmo premjerą istoriniuose „Palazzo Mezzanotte“ rūmuose, kur svečiai vilkėjo naujausios kolekcijos modelius.
Kino juostoje „The Tiger“ (liet. tigras), kurioje pasirodė Holivudo garsenybės –aktoriai Demi Moore, Edwardas Nortonas, Elliotas Page‘as – pasakojama apie pagrindinės filmo veikėjos, galingos mados matriarchės Barbaros Gucci (vaidmenį atliko D. Moore) gimtadienio vakarienę, kurioje dalyvauja jos šeima.
Šventės metu kyla daug įtampų, konfliktų, nagrinėjamos identiteto, prabangos temos. Išskirtinį, kitų metų pavasariui ir vasarai skirtos kolekcijos pristatymą irgi lydėjo prabangi vakarienė, dūzgės.
Naujausia „Alberta Ferretti“ kolekcija mintimis leido sugrįžti į saulėtas vasaros dienas. Tiesa, ir šis prekės ženklas ne taip seniai išgyveno pokyčius.
Praėjusį rudenį, po daugiau nei 40-ies metų iš kūrybos vadovės pareigų pasitraukus prekės ženklo įkūrėjai A. Ferretti, ją pakeitė dizaineris Lorenzo Serafini. Jam būdingas romantiškas minimalizmas, moteriškumo ir istorinių detalių perteikimas madoje atsiskleidė ir naujausioje kolekcijoje.
Ant pakylos buvo demonstruojami laisvai krentantys siluetai, nėriniai, šviesios pastelinės spalvos, derinamos su sodriais, akį traukiančiais atspalviais: oranžine, mėlyna, žalia. Nemažai apdarų priminė mados vadovėliuose matytą Senovės graikų aprangą, šį įspūdį dar labiau sustiprino modelių avimi sandalai, aukso detalės. Tad kokia buvo ant pakylos išvysta vasara – toji, prieš kelis mėnesius, ar prieš tūkstančius metų, sprendė žiūrovas.
„Jil Sander“ šį kartą pasakojo apie modernumą. Juodai baltoje erdvėje buvo demonstruojamos aiškios linijos, vyravo oda, džinsas, medvilnė.
Nemažai įvaizdžių, o ypač jų spalvų paletė, priminė „Bauhaus“ stilistiką, įdomumo drabužiams suteikė iškarpymai, perregimi audiniai. Kaip ir „Alberta Ferretti“ kolekcijoje, čia ryškiai švietė sidabriniai bateliai – dar viena užuomina į mūsų laikus.
