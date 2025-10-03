Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Sostinę drebina Burleskos festivalis: susirinko išsipustę svečiai, ant scenos – tikrai erotikos fiesta

2025 m. spalio 3 d. 21:03
Lrytas.lt
Vilniuje kultūros erdvėje „Kablys“ prasidėjo pikantiškasis „Vilnius International Burlesque Festival“.
Festivalis pristato ne tik ryškiausias Lietuvos burleskos ir scenos menininkų asmenybes, bet ir tarptautines žvaigždes iš Berlyno, Barselonos, Romos bei Tokijo.
Į atidarymo vakarą susirinko būrys išsipusčiusių svečių – daugelis jų spindėjo tikra elegancija.
Žiūrovų laukė įspūdinga scenografija, kurią specialiai festivaliui kūrė vizualinių sprendimų meistras Arvydas Buinauskas.
Šių metų tema – „The Aurora Borealis Show“, įkvėpta magiškos šiaurės pašvaistės. Tai – unikali meno, muzikos ir vizualinių patirčių sintezė, kviečianti išgyventi ypatingą kūrybos ir laisvės šventę.
„Šių metų festivalis bus tikra meno ir pojūčių sintezė. Pristatysime ne tik tarptautinius burleskos pasaulio vardus, bet ir scenografiją, kurios dar niekas nėra matęs.
Tai bus ne scenos dekoras, o gyvas, nuolat kintantis pasaulis, sukuriantis unikalią patirtį žiūrovams. Burleskos menas, muzika ir vizualinė aplinka susilies į vieną visumą“, – yra sakęs festivalio meno vadovas ir režisierius Deivydas Valenta.
burleskaFestivalisŽmonės
