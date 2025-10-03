Žinomi žmonės prasitarė, su kokiais iššūkiais susidūrė įsirenginėjant naują būstą: buvo sunkių momentų

TV laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė (38 m.)
Sunkiausia yra pasirinkti tinkamus žmones, kurie pasirūpins tavo svajonių įgyvendinimu. Labai džiaugiuosi „Clé de maison“ interjero studija.
Merginos be galo talentingos ir, kol aš dirbau ir keliavau, rūpinosi kiekvienu, net mažiausiu sprendimu įrenginėjant namą. Jei ne jos, niekada nebūčiau pasistačiusi namo, kuriame gyvenu jau pusmetį.
Pripažinsiu, kai kur nepaklausiau ir dabar gailiuosi. Jei ateityje statyčiau dar vieną namą, neieškočiau pigesnių variantų, nes galiausiai permoki vos ne du kartus ir matai rezultatus, kurie netenkina. Pamoka, kurią išmokau, – jei jau randi gerus dizainerius, reikia klausyti, ką jie sako.
Stilistė Santa Mišenytė (34 m.)
Labiausiai nemėgstu rūšiuoti ir krauti daiktų. Tik tada tampa aišku, kiek nereikalingo turto esi prikaupęs. O paskui, atrodo, nebeįmanoma nieko sutalpinti. Žinoma, tai geras būdas prasivalyti. Ačiū Dievui, nesu daiktų kaupikė, lengvai su jais atsisveikinu.
Komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis (43 m.)
Mane šiuo metu yra ištikę abu šie „malonumai“ – įrenginėju antrus šeimos namus pajūryje ir tuo pat metu persikrausčiau į Vilniaus senamiestį. Tai tų sunkių momentų yra.
Įrenginėjant namus sunkiausias dalykas yra turėti gerus meistrus, gerus statybininkus, nes visi mes žinome, kaip gali nutikti. Šioje vietoje man, laimei, viskas labai gerai, turiu puikią komandą.
O įsikeliant į naujus namus visada yra tokio chaoso, kad reikia viską iš naujo dėlioti, ieškoti. Atrodo, lyg ir susitvarkei, bet vieną dieną ateini ir supranti, kad neturi garintuvo ar druskinės.
Sunkiausia tiek įrenginėjant, tiek persikraustant ta pati pradžia, kol randi sistemą, nuo ko pradėti. O kai jau pradedi, viskas būna gerai.
Fotomenininkė Jurga Vernickė (55 m.)
Mano atveju sunkiausias etapas buvo tada, kai naujo buto remontas turėjo trukti porą savaičių, o po keturių mėnesių darbų vykdytojas sako: „Žinai, teks dar šiek tiek palaukti.“
Tuomet pasakiau, kad informuotų savo žmoną, jog atsikraustau „šiek tiek“ pagyventi. Suveikė. Darbai buvo sparčiai baigti.
Jurga AnusauskienėSaugirdas VaitulionisGintarė Gurevičiūtė
Rodyti daugiau žymių