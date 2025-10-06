Ievos Swan gyvenime – skyrybos: rudenį prasidėjo naujas etapas

Harmonija namuose ir spintoje
Pasak Ievos, atvėsę orai pakeičia jos kasdienybės ritmą – daugiau laiko praleidžiama namuose, o dėmesys krypsta į ramesnius malonumus: „Mano vakarai dažniau skirti poilsiui su knyga ar geru filmu, mitybą papildo jaukūs patiekalai – sriubos ir troškiniai“, – pasakoja I. Swan.
Noras susikurti ramybę neatsiejamas ir nuo aplinkinės tvarkos, tad pirmasis taikinys – drabužių spinta. Čia stilistė imasi praktiškos sezoninės revizijos: visi vasariniai rūbai, kurie tarnaus ir kitąmet, supakuojami ir atidedami, o pastarųjų vietą užima šiltesnė apranga. „Man patinka, kai spinta nėra perkrauta ir joje lieka tik tam sezonui aktualūs drabužiai – taip daug paprasčiau priimti sprendimus, kaip apsirengti, ką ir su kuo derinti. Taigi, kiekvieną rudenį skyrybos – neišvengiamos“, – pasakoja Ieva.
Išsiskirti tvariai, be dramų
Garderobo atnaujinimas kasmet palieka tą pačią dilemą: ką daryti su nebereikalingais drabužiais? Ievai atsakymas aiškus – atsisveikinti reikia civilizuotai.
„Man labai artima Kauno „Akropolio“ rudens-žiemos kampanijos „Išsiskirk su vasaros rūbais“ idėja, kviečianti atsisveikinti su toksiškais mylimaisiais tvariai ir oriai. Ji puikiai primena, kad drabužiai neturi būti švaistomi – jie visada gali nudžiuginti kažką kitą. Būtent todėl geros būklės, bet nebenešiojamus rūbus dovanoju artimiesiems arba atiduodu labdarai“, – pasakoja I. Swan.
Stilistė taip pat dažnai laikosi ir paprastos, finansiškai naudingos taisyklės: „Išleidžiu tiek, kiek uždirbau iš parduotų nebenaudojamų daiktų. Taip turiu aiškų biudžetą, išvengiu impulsyvių pirkinių ir kartu suteikiu drabužiams antrą gyvenimą“, – dalijasi ji.
Receptas rudeniui: sluoksniai ir klasika
Stilistės teigimu, atsisveikinimas su vasara nereiškia, kad visus drabužius reikia pamiršti – dalis jų kūrybiškai pritaikomi pasitelkiant sluoksniavimą. „Vasarinius marškinius ar sukneles galima derinti su šiltais megztiniais, liemenėmis bei storomis pėdkelnėmis. Tokie sprendimai leidžia ilgiau džiaugtis mėgstamais rūbais“, – dalijasi Ieva.
Patogumas ir universalumas – pagrindiniai principai, kuriais žinoma moteris vadovaujasi formuodama savo įvaizdžius. Kad rytais nereikėtų skubėti, ji susikuria derinius iš anksto ir pakabina ant atskirų pakabų: „Tai labai pasiteisina, nes taip išnaudojami visi turimi drabužiai, o ne tik tie, kurie visada „po ranka“.
Kalbėdama apie naujus pirkinius, Ieva pabrėžia planavimo svarbą ir išskiria dvi dažniausias klaidas, kurias pastebėdavo klienčių spintose. Pirmoji – panašių, bet tarpusavyje nederančių drabužių kaupimas. Antroji – impulsyvūs pirkiniai, kurie taip ir nesulaukia savo progos. Todėl jos pačios norų sąrašas šį sezoną trumpas ir apgalvotas: kol kas jame – paltas ir batai, kurie lydės ne vieną sezoną.
„Visada verta investuoti į klasikinius, kokybiškus daiktus: gerą paltą, patogius batus, tinkančius džinsus ar rankinę. Tai garderobo pagrindas, kuris tarnaus ne vieną sezoną ir niekada neišeis iš mados“, – pataria Ieva.