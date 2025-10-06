Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė prasitarė apie geriausią gyvenime išgirstą patarimą

Šį kartą dar nežinomais atsakymais pasidalijo olimpietė maratonininkė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (37 m.).
– Jūsų diena neprasideda be...
– Kavos! Šiuo metu auginu vienų metų sūnų, todėl naktys vis dar nelengvos ir kava mane rytais visada gelbėja.
– Kas jus labiausiai gąsdina?
– Per greitai lekiantis laikas.
– Iš kur semiatės įkvėpimo?
– Iš savo šaknų, senelių, tėvų. Taip pat įkvepia vaikai – augu kartu su jais!
– Kas labiausiai pykdo?
– Labiausiai pykdo savanaudžiai žmonės.
– Gražiausias išgirstas komplimentas?
– Tokio nesu užfiksavusi, tačiau labiau džiaugiuosi komplimentais ne apie išorę, o apie vidų. Kadaise už pagalbą draugė man paliko saldainių dėžutę ir parašė: „Ačiū už tavo gerumą.“ Šiuos žodžius vis dar prisimenu, nors praėjo daug laiko.
– 3 dalykai, be kurių negalėtumėte gyventi?
– Šeima, sportas, gamta.
– 3 žodžiai, geriausiai jus apibūdinantys?
– Rūpestinga, sąžininga, darbšti.
– Geriausios atostogos buvo...
– Kaime, kai buvau vaikas.
– Kur slypi laimė?
– Kiekvienas laimę supranta ir kuriasi savaip. Aš esu laiminga, nes turiu šeimą, esame sveiki, esu reikalinga.
– Pats beprotiškiausias dalykas, kurį esate padariusi dėl meilės?
– Nuo beprotiškų dalykų susilaikau, nes moku gerai save kontroliuoti. (Juokiasi.)
– Gražiausias vaikystės prisiminimas?
– Vasaros kaime.
– Koks buvo pirmasis jūsų darbas?
– Voveraičių rinkimas ir pardavimas, kai buvau dar visai maža.
– Kokia mėgstamiausia jūsų spalva?
– Vyšninė.
– Geriausia vieta Lietuvoje?
– Puvočių kaimas.
– Kas jus gelbėja nuo rutinos?
– Sportas.
– Geriausias išgirstas patarimas?
– Vienu užpakaliu dviejų kėdžių neapsėsi.
– Kada pastarąjį kartą verkėte?
– Verkiu dažnai, nes esu jautrus žmogus.
– Ko labiausiai savyje nemėgstate ir ką mėgstate?
– Džiaugiuosi esanti tokia, kokia esu, nes tobulų nebūna. Kur jaučiu trūkumus, ten stengiuosi tobulėti, bet šiaip kiekvieną dieną mintyse padėkoju už tai, ką turiu, nes neturiu kuo skųstis!