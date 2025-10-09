Dizainerė Olesia Les – apie naują etapą ir kolekcijų pristatymus: „Labai brangus malonumas“

„Nebekuriu kolekcijų. Tai – labai brangus malonumas. Be to, tai užduoda tam tikrą stilistinį toną visai gaminių serijai, o perdarymo procese tai gali kelti didesnių iššūkių nei kuriant drabužius nuo nulio“, – sako autorė.
Daugiau nei dešimtmetį į tvarumo temą besigilinanti kūrėja yra bene geriausiai žinoma būtent dėl pasirinktos kūrybinės krypties – nebenešiojamų drabužių perdarymo.
„Labai patinka leisti perdaromam drabužiui diktuoti man toną, stilių, konstrukciją, pritaikomumą, furnitūras – tokiu būdu kiekvienas jų tampa vienu dideliu inžineriniu ir kūrybiniu projektu. Bet, kaip rodo šis mano darbų mini etiudas, atskiri projektai puikiai susikomponuoja ir į vientisą kolekciją. Matyt ,tai, kas vienija visus mano kūrinius yra kažkokia asmeninė estetinė gija, mano būdas matyti grožį, drabužį, moterį jame“, – sako Olesia Les.
Absoliutus tvarumas, anot jos, neegzistuoja, nes net tvariausiai pagamintas produktas, jei atsidurs neatsakingo vartotojo rankose, virs šiukšle.
„Tvarumas nėra etiketė ar prekė – tai mąstymo būdas, apimantis visą ciklą: nuo gamybos iki naudojimo ir utilizavimo“, – priduria pašnekovė.
Įamžinti savo kurtą mini etiudą ji pasirinko erdvę, garsėjančią savo išskirtine atmosfera ir gebėjimu prisitaikyti prie skirtingų konceptų. Šį kartą ji virto kūrybine laboratorija – vieta, kur tarp industrinio paveldo ir šiuolaikinės estetikos gimė naujas požiūris į drabužį bei jo vertę, o čia įvykęs meninis projektas tapo savita tvarumo manifestacija.
Įgyvendinti sumanymą dizainerei padėjo ECMA agentūros modeliai, kurių įvaizdžiu rūpinosi profesionalų komanda – pasaulyje ketvirtą vietą užėmusi plaukų koloristė Inga Bagdonaitė, vizažistės Gintė Ramutytė ir Ingrida Taparauskaitė. Kiekviena detalė, šviesos blyksnis ar audinio klostė čia tapo dalimi pasakojimo, skelbiančio mintį, kad sąmoningas grožis ir atsakingas vartojimas yra neatsiejami.
Dizainerė pabrėžia, kad kalbant apie tvarumą svarbiausia – ne kaltinti ar moralizuoti, o įkvėpti pavyzdžiu.
„Žmonės turi patys pamatyti alternatyvas. Geriausia edukuoti ne spaudimu, o parodant, kaip galima kitaip – atsakingiau, lėčiau, prasmingiau,“ – sako ji.
Pasak kūrėjos, mūsų vartojimo įpročiai stipriai susiję su psichologija.
„Marketingo specialistai meistriškai išnaudoja mūsų norą pirkti, bet pokytis įmanomas – raktas yra žinojimas. Kiekvienas turėtume bent kartą gyvenime pasiūti drabužį savo rankomis, kad suprastume, kokia tai vertė. Tada pamatytume, kaip iškreipta tapo kainos ir vertės prasmė“, – pastebi pašnekovė.
Todėl Olesios Les kūryboje dominuoja dėvėtų drabužių perdarymas – tai ne tik naujas dizaino metodas, bet ir sąmoninga pozicija prieš masinį vartojimą. Tuos, kas domisi jos požiūriu, spalio 15 dieną kūrėja kviečia į Kauno Ąžuolyno biblioteką, kur ves atvirą paskaitą apie tvarumą, o spalio 23-iąją ten pat – praktines dirbtuves: jų dalyviai galės iš arti pažinti tvaraus dizaino procesus.
„Savo kūrinius kuriu mažais kiekiais – lėtai ir atsakingai. Galvoju apie tai, kaip drabužį galima dėvėti įvairiai, kad jis prisitaikytų prie kūno pokyčių ir nereikėtų jo atsisakyti, kai pasikeičia dydis. Kuriu taip, kad žmogus galėtų pats jį prižiūrėti namuose,“ – sako Olesia.