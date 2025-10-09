Paryžiuje – „Saint Laurent“ ir „Dior“ saldus pyragaitis: į šou plūdo išsipusčiusi grietinėlė

Naujausia, kitų metų pavasariui ir vasarai skirta „Saint Laurent“ kolekcija pristatyta Eifelio bokšto papėdėje. Pakyla imitavo sodo taką, o žvelgiant iš paukščio skrydžio, buvo matomas milžiniškas, iš augalų suformuotas prekės ženklo logotipas.
Šou pradėjusią dramatišką, filmams tinkamą muziką keitė nostalgiškos elektronikos melodijos, kai šias – romantiški džiazo akordai.
Pirmojoje kolekcijos dalyje vyravo kasdieniškesni odinių drabužių ir baltų palaidinių su kaspinu deriniai, kuriuos sekė per juosmenį rišamos suknios ir lietpalčiai, o po to – laisvai vėjyje plevėsuojančios, tarsi iš karaliaus dvaro atvykusios suknelės.
Daug dėmesio skirta detalėms: raukiniams, diržo sagtis primenantiems suknelių kaklo užsegimams. Įvaizdžius papildė dideli, ryškūs ir prabangūs papuošalai, saulės akiniai.
Ant „Saint Laurent“ pakylos po pertraukos pasirodė ir modelis Bella Hadid – pastaruoju metu ji gydėsi nuo laimo ligos, diagnozuotos dar 2012-aisiais, padarinių. Ne kartą gražiausia pasaulyje tituluota moteris puošėsi apelsinų spalvos suknele, kuri buvo derinama su juodomis pėdkelnėmis ir smailianosiais bateliais.
„Namai yra tai, kur noriu būti. Pakelk ir pasuk mane. Jaučiuosi apsvaigusi, gimusi su silpna širdimi. Manau, kad turiu smagiai leisti laiką. Kuo mažiau apie tai kalbame, tuo geriau. Viską sugalvojame spontaniškai. Kojos ant žemės, galva – danguje“ – tokiais žodžiais prasidėjo „Saint Laurent“ kolekcijos pristatymas.
Po didingais Luvro muziejaus skliautais žengę modeliai savo apdarais perteikė namų jausmą, susimaišiusį su praėjusio amžiaus penktojo dešimtmečio Holivudo žavesiu.
Mados namų kūrybos vadovo, dizainerio Nicolas Ghesquière pastelinėje kolekcijoje šįkart buvo daug išties patogiai atrodančių aprangos elementų: laisvų, debesis primenančių rūbų, žemakulnių batelių, mezginių. Išskirtine kolekcijos detale tapo turbanai.
Dar viena vyšnia ant torto – „Dior“ šou. Šis surengtas itin modernioje erdvėje, kur pačioje pradžioje buvo rodomi archyviniai kadrai. Išradingai panaudotas scenografijos elementas – atvira dėžė – simbolizavo mados namų paveldą ir kūrybinę tapatybę.
Ši, kitų metų šiltajam sezonui skirta kolekcija svarbi tuo, jog yra pirmoji, kurta naujojo „Dior“ lyderio Jonathano Andersono. Buvęs „Loewe“ kūrybos vadovas pakeitė „Dior“ moterų liniją iki šiol kuravusią Marią Grazią Chiuri ir vyrams apdarus kūrusį Kimą Jonesą.
Šou pradėjo nuo galvos iki kojų baltai apsirengusi manekenė – tai irgi savotiškai perteikė naują mados namų rašomą puslapį.
Kolekcijoje taip pat buvo kuriama dermė tarp seno ir naujo. Legendiniai mados namų akcentai maišėsi su itin moderniais sprendimais. Išsiskyrė „A“ silueto pilka, šampaninė ir juoda suknelės, puoštos tarsi iš popieriaus sukurtais raitiniais.
Kaip ir kitų kūrėjų kolekcijose, čia jungiamuoju akcentu tapo išskirtiniai aksesuarai – Napoleono laikus menančios skrybėlės.
