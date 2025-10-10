Savaitės blykstėse – badą praktikavusi Asta Stašaitytė ir šeimos pagausėjimo laukianti Ieva Dūdaitė

Komiko Dominyko Klajumo tinklalaidėje aktorius Džiugas Siaurusaitis (53 m.) prabilo apie įkainius garsinant legendinį filmą „Simpsonai“.
„Už sezoną, už 22 serijas... Kaip čia apskaičiuoti? 70 centų už minutę ant popieriaus. Už sezoną išeina gal 300–350 eurų ant popieriaus“, – prasitarė jis.
Televizijos laidų vedėja Asta Stašaitytė (54 m.) prisipažino penkias paras badavusi. Apie to naudą ji sužinojo prieš daugelį metų ir tikino, kad tai jai padėjo išsigydyti net alergiją. Žinių šį kartą ji sėmėsi iš lietuvių įkurtos bendruomenės „Naujystė“.
„Suprantu, kas vyksta mano organizme badaujant, todėl labiau džiūgauju – žinau, kas vyksta, kokiomis ligomis sergant neprasidėti, kokiai prevencijai padedu. Vienu žodžiu, kaip aš sau padedu. Be to, čia šį savaitgalį buvo net trys nuostabūs lektoriai, kurie vedė paskaitas mums, 19 badaujančių. Sužinojau labai daug dalykų apie mitybos įpročius ir gyvenimo būdą“, – sakė Asta.
Viena žymiausių šalies pianisčių Ieva Dūdaitė-Radžiūnė (34 m.) su vyru Marijonu (34 m.) ir dukrele Marija (4 m.) laukia šeimos pagausėjimo.
„Yra palaiminimų, kurie ateina ne žodžiais ar laurais, bet jie liečia moteriškumo šerdį – tai dukros motinos karūna. Ir šiandien, virpėdama iš meilės ir dėkingumo, skelbiu: po širdimi nešioju dar vieną dukrelę“, – pranešė ji.
Džiugas SiaurusaitisSimpsonsAsta Stašaitytė-Masalskienė
