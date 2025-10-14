Agnė Kuzmickaitė: „Sportas įkvepia ne tik judėjimą, bet ir madą“

Apie tai, kaip sporto elementai transformuoja madą ir kodėl jie vis dažniau tampa net prabangos simboliu, pasakoja dizainerė Agnė Kuzmickaitė. Ji pastebi, kad sportinių drabužių ar detalių svarba madoje jau seniai peržengė sporto salės ribas ir šiandien daro įtaką tiek kasdieniam stiliui, tiek aukštajai madai.
Sporto detalės, užkariavusios podiumą
Sportiniai drabužiai ir jų detalės mados pasaulyje jau seniai nebėra vien praktikos sritis – jie tapo įkvėpimu kolekcijoms, kurios pristatomos garsiausių dizainerių. Šiandien sportiniai akcentai vis dažniau matomi aukštojoje madoje, o patogūs siluetai ir judėjimui pritaikyti audiniai tapo neatsiejama stiliaus dalimi.
„Sportinių drabužių ar sportinių elementų svarba madoje pastebima jau ne vieną dešimtmetį – nuo sportinės avalynės iki siluetų, kurie iš sporto pasaulio perkelti į kasdienybę. Ši tendencija aktuali ir šį sezoną. Žmonės gyvena labai intensyviu tempu, todėl sportas ir fizinė forma tampa svarbūs. Be to, sportiniai drabužiai patogūs, jie leidžia jaustis komfortiškai, o kartu suteikia stiliui charakterio. Šiuos siluetus galima derinti net su aukštakulniais – taip gimsta madingi deriniai, kurie atrodo sportiški, bet tuo pačiu ir elegantiški“, – sako A.Kuzmickaitė.
Anot jos, sporto detalės šiandien įgauna net prabangos statusą. „Jei pažiūrėtume į „Prada“ ar „Balenciaga“ kolekcijas, sportiniai bateliai jau seniai tapo neatsiejama mados dalimi. Šį sezoną pasirodo naujų modelių, paremtų badmintono ar teniso estetika. Tai rodo, kad net aukščiausios mados ženklai neatsiejami nuo sporto įtakos – bateliai ir drabužių siluetai vis iš naujo interpretuojami per įvairių sporto šakų estetiką“, – teigia dizainerė.
Sporto įkvėpta prabanga
Dizainerės gyvenimo tempas intensyvus, todėl aktyvumas natūraliai persikelia ir į jos kūrybą. Nors sportas nėra kasdienė rutina, sporto estetikos elementai Agnės kolekcijose tampa išraiškingais siluetais, kurie balansuoja tarp funkcijos ir prabangos.
„Mano gyvenimo būdas labai greitas – tempas nemažėja, ir tai mane įkvepia. Sportas mane įkvepia ne tik judėjimui, bet ir madai. Stengiuosi kasdien bent minimalią mankštą padaryti, nors ne visada pavyksta, tačiau sportas vis tiek yra arti manęs, o sportinės detalės, avalynė ar aprangos elementai man patinka, jie natūraliai atsiranda ir mano kolekcijose“, – pasakoja A.Kuzmickaitė.
Pasak dizainerės, sporto pasaulis jos kolekcijose pasirodo įvairiomis formomis. „Tai nėra drabužiai sportui, bet sporto įkvėpti siluetai – nuo džemperių, sportinių kelnių ar bomberių iki teniso stiliaus suknelių ir marškinėlių. Teniso estetika man ypač artima, nes ji elegantiška ir stilinga. Mano kolekcijoje tai bus interpretacija: vieni kostiumai pasiūti iš elastano ir tinkami sportui, kiti – iš prabangių audinių, pavyzdžiui, aksomo ar odos. Tokiu būdu sportas tampa prabangos dalimi“, – dalijasi A.Kuzmickaitė.
Laikrodis – tarp elegancijos ir funkcionalumo
Mados pasaulyje aksesuarai šiandien atlieka ne tik dekoratyvinę, bet ir praktinę funkciją. Jie tampa jungtimi tarp estetikos ir kasdienio patogumo, leidžiančia stilių suvokti plačiau – kaip priemonę, kuri ne tik puošia, bet ir palengvina gyvenimą. „Man patinka principas „forma kyla iš funkcijos“ („form follows function“). Tai reiškia, kad geras dizainas negali būti atsitiktinis – jis turi turėti savo funkciją. Aksesuaruose būtent tai ir vertinu: kai jie ne tik gražūs, bet ir reikalingi kasdien. Net ir savo kūryboje vengiu perteklinio dekoratyvumo, visada siekiu, kad dizainas būtų susijęs su funkcija“, – sako A.Kuzmickaitė.
Dizainerė laikrodį vadina klasika, kuri nuolat prisitaiko prie laikmečio. „Išmaniuosiuose laikrodžiuose susijungia dvi dimensijos – stilius ir funkcionalumas. Jie gali atrodyti kaip klasikiniai retro modeliai, bet viduje turėti naujausias technologijas. Man atrodo, tai labai atspindi mūsų laikmetį“, – priduria A.Kuzmickaitė.
Pasak „Huawei“ produktų mokymų vadovės Baltijos šalyse Urtės Eidžiūnaitės, „Huawei Watch GT 6“ serija išsiskiria tuo, kad jungia technologinį funkcionalumą su universaliu pritaikymu prie skirtingų stilių. „Laikrodis sukurtas taip, kad vienodai gerai derėtų tiek prie sportinės aprangos, tiek prie elegantiško vakarinio įvaizdžio. Jis leidžia sekti širdies ritmą, miego kokybę, treniruočių duomenis, o gausi dizaino variacijų pasiūla suteikia galimybę kiekvienam priderinti jį pagal save. Tuo pat metu „Huawei Watch GT 6“ išlaiko premium klasės estetiką, todėl gali tapti ne tik technologiniu įrankiu, bet ir stiliaus simboliu“, – teigia U.Eidžiūnaitė.
Anot A.Kuzmickaitės, šio laikrodžio universalumas leidžia jį paversti nepakeičiamu kasdienybės palydovu. „Man laikrodis labai svarbus aksesuaras. Aš nenešioju daug papuošalų, tačiau laikrodis man visada svarbus. Kai jis estetiškas ir įdomus, kaip „Huawei Watch GT 6“, gauni du dalykus viename – turi stilingą aksesuarą ir tuo pačiu įrenginį, kuris padeda kasdienybėje. Man ypač įdomu miego režimo stebėjimas – šią funkciją dar tik pradedu bandyti, bet matau, kad ji gali tapti labai naudinga. Žinoma, atkreipiau dėmesį ir į estetinę pusę – patiko galimybė rinktis iš daugybės skydelio variacijų – nuo gėlių ar žvaigždėlapių iki visiškai klasikinio vaizdo. Tai leidžia laikrodį priderinti prie skirtingų nuotaikų ar aprangos“, – sako dizainerė.
Agnė KuzmickaitėHuaweiHuawei Watch
