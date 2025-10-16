Vilniuje – prabanga tviskantis renginys: tarp svečių – D. Kazėnaitė, I. Stumbrienė

Tarp svečių – elegantiškoji Deimantė Kazėnaitė, verslininkė Inga Stumbrienė ir daugelis kitų, atėjusių pasimėgauti grožiu, šviesa ir akimirkomis, kurios primena tikrojo jausmo svarbą.
„Ačiū, kad šį vakarą esate čia – pasimatyme“, – kreipėsi juvelyrikos namų įkūrėjas Alon Ribas. – „Juk kas gali būti ypatingiau už susitikimą, kupiną šviesos ir šypsenų. Dažnai padedame kitiems kurti meilės istorijas, o šįkart patys sukūrėme savo vakarą, kuriame kiekvienas gali pajusti romantikos kvėpavimą.“
Naujieji juvelyrikos namai gimė iš meilės – pasauliui, grožiui ir sutuoktinei Kristinai. Tai ne vieta, o jausmas, įkūnytas erdvėje. Čia nėra prabangos dėl prabangos – tik subtili estetika, šilta balta spalva, atverianti erdvę šviesai ir leidžianti juvelyrikai kalbėti savo širdies balsu.
Laikui nepavaldi dovana
Vakaro vedėjas, aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis, pakvietė svečius pasinerti į naujausios rudens kolekcijos paslaptis. Perlai, deimantai ir paraibos – trys meilės simboliai, trys istorijos. Visi labai skirtingi, tačiau pasakojantys meilės istorijas.
Daugiau nei 0,5 mln. eurų vertės perlų papuošalų kolekcija nepaliko abejingų, čia sutviskėjo Pietų jūros, Tahiti, Akoya ir gėlavandeniai perlai. Kiekvienas iš jų pasakoja savitą istoriją, sukurtą vandens ir laiko. Abejingų nepaliko ir sužadėtuvių klasika – deimantai. Amžinybę simbolizuojantis brangakmenis naujausioje kolekcijoje atsiskleidžia gražiausiomis savo spalvomis.
Daugeliui atradimu tapo retieji paraiba brangakmeniai, pasižymintys unikalia neonine mėlynos, žalsvos, turkio ir violetinės spalvos gama, rodos, net švytinčia prietemoje. Šis brangakmenis pavadintas Brazilijos regiono vardu, kuriame jis pirmą kartą buvo rastas ir yra retesnis net už deimantus, todėl jo vertė yra labai aukšta, o tai daro jį ne tik išskirtine dovana, bet puikia investicija.
Netikėtos staigmenos
Visą vakarą tarp svečių įsilieję aktoriai kūrė meilės siužetą, kuris privertė ne vieną nusišypsoti ir susimąstyti, prisiminti savo meilės istorijas ir, ko gero, vieną ypatingiausių akimirkų gyvenime – sužadėtuvės. Romantiško vakaro kulminacija – netikėtos piršlybos. Tiesa, palikusios svečius spėlioti – tikros jos ar suvaidintos, tačiau jose buvo tiek tikro jausmo, kad daugelis išsinešė namo mintį – meilė verta kasdieninių stebuklų.
Primename, kad Gedimino pr. 12 įsikūrę „Marry Me by Ribas“ juvelyrikos namai – penktieji Lietuvoje. Dar trys salonai veikia Vilniuje, vieni – Šiauliuose.