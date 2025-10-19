Orai
Žmonės
Stilius
2025 m. spalio 19 d. 14:24
Po išbandymų Inga Budrienė palieka Lietuvą: „Noriu išpildyti seną svajonę“
2025 m. spalio 19 d. 14:24
„Kada, jeigu ne dabar?“ – tokiais žodžiais su šypsena pokalbį apie netrukus laukiančius pokyčius pradeda ką tik 51-ąjį gimtadienį Ispanijoje atšventusi Inga Budrienė.
Inga Budrienė
Ispanija
Gimtadienis
