Savaitės blykstėse – Ž. Žvagulio ir I. Starošaitės sūnaus vestuvės bei netikėtas A. Mamontovo ir Samo susitikimas

Meilę vainikavo tylios vestuvės
Lietuvos scenos grandų Žilvino Žvagulio (60 m.) ir Irenos Starošaitės (56 m.) sūnus muzikos prodiuseris Vakaris Žvagulis (25 m.) vedė savo išrinktąją dainininkę Gabrielę Savickaitę-Gavrel (25 m.).
Spalio 11-ąją, krintant rudeniniams lapams, vestuvių ceremonija ir šventė vyko nuostabiame gamtos kampelyje šalia Vilniaus – „Slėnyje Trakuose“. Tiesa, šventė vyko be jokio išorinio dėmesio – apie tai visuomenė sužinojo tik pačiai porai paviešinus vestuvių akimirkas.
Vakaris Gabrielei pasipiršo 2023 metų kovą Los Andžele, ant Holivudo kalvos. Tuomet klausimo „Ar būsi mano žmona?“ liudininke tapo Vakario mama Irena.
Televizijos laidų vedėjas Algis Ramanauskas-Greitai (54 m.) Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ išdavė kurį laiką paslaptyje laikytą naujieną – jis tapo seneliu.
Žmonos Rasos dukra iš ankstesnių santykių susilaukė pirmagimio. „Mūsų dukra Amerikoje pagimdė mergaitę.
Mano žmona buvo nuvažiavusi ten padėti, pagyveno ten. Čia pirmas kartas, kai su žmona per 20 metų nesimatėme tiek ilgai. Viskas ten gerai – sveika, laiminga mergaitė. Mano dukra yra ištekėjusi už italų kilmės amerikiečio, labai malonus žmogus, korektiškas ir be žalingų įpročių“, – kalbėjo A.Ramanauskas.
Neįtikėtinų sutapimų irgi būna. Dainininkas Andrius Mamontovas (58 m.) įlipęs į lėktuvą nė neįtarė, kad nesitarus ir nieko apie tai nežinojus šalia jo sėdės geras bičiulius Saulius Urbonavičius-Samas (62 m.).
„Ateini į savo vietą ir pamatai, kas nusipirko bilietą šalia. Ar tai ženklas vėl važiuoti į ESC?“ – juokėsi Andrius prisimindamas jų dalyvavimą 2006-ųjų „Eurovizijoje“ su „LT United“.
TV laidų prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė (34 m.) su sūnumi iš ankstesnių santykių Atu Skaisgiriu (12 m.) ir vyru Elvinu (45 m.) prapjovę tortą namuose sužinojo, kad Vaida po širdimi nešioja mergaitę.
„2025-ųjų naktis iš rugsėjo 28-osios į 29-ąją. Naktis, kuri negalėjo palaukti ryto, nes elektroniniame pašte jau kurį laiką gulėjo informacija, ko laukiamės, – mergaitės ar berniuko. Be patoso, be dekoracijų, be šou“, – džiaugėsi Vaida.
