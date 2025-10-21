Tada ir dabar: kaip per dešimtmetį pasikeitė aktorės Karinos Stungytės gyvenimas?

2009
Prieš 16 metų kalbėdamasi su „Stiliumi“ vestuvių planuotoja ir renginių organizatorė Viktorija Prokofjeva tikino, kad tuoktųsi tik dėl progos pasipuošti nuotakos suknele. Tuomet 27 metų moteris džiaugėsi, kad jai pasiseka sutikti stebuklingus žmones.
Paklausta apie savas vestuves Viktorija tuomet gūžtelėjo pečiais: „Mano draugas Tadas sako, kad nebus vaikų, kol nebus vestuvių. O aš vaikų noriu. Ir daug.“
„Na, nebent dėl suknelės, – čia pat patikino. – Man patinka pati šventė, jos estetika. Tuokčiausi ramiai ir kukliai, bet kraustyčiausi iš proto dėl kiekvienos smulkmenos, nes žinau, kad tobulas vestuves galiu surengti tik aš.“
Su vyru menininku Tadu Černiausku šiandien Viktorija augina sūnų Balį ir dukrą Aną.
Jau seniai apie gyvenime kaime svajojusi Viktorija 20 metų gyveno sostinės Senamiestyje. Tačiau gimus vaikams pora išsikėlė į kaimą ir jau ne pirmus metus mėgaujasi jo ramybe ir miško apsuptimi. Pirtininkė Viktorija savo sodyboje sukūrė ir verslą – prie upelio sodyboje esančią pirtį ji kūrena ir nuomoja kitiems. Moteris su vyru dirba su kultūriniais renginiais ir kuria meną visame pasaulyje.
2014
Prieš 11 metų aktorė Karina Stungytė (37 m.) eidama Vilniaus senamiesčio gatve susirinkdavo keletą komplimentų. Išklausydavo juos ramiai šypsodamasi ir paskandindavo savo didelėse kaštoninėse akyse.
Ši mergina greičiausiai niekada nesijaus neverta komplimento, nes visą jos esybę persmelkęs mamos Nadeždos – pasitempusios ir elegantiškos – paveikslas. Tikros moters, nors dukterį užaugino viena. Tėvas? Kažkur – Karina net nesuka galvos ir juolab neskaudina sau širdies.
„Jei vyras paliko moterį, vadinasi, nereikia apie jį galvoti“, – tuomet buvo įsitikinusi jauna aktorė.
Šiandien „Domino“ teatro aktorė, dirbanti ir televizijoje, mėgaujasi gyvenimu užmiestyje ir ilgais pasivaikščiojimais. Būtent vaikštant mišku Karinai kilo idėja – „Thing Watchers“, arba „Daiktų stebėtojų“, iniciatyva: pažymėti vietas, kuriose galima atrasti išmestų, niekam nereikalingų daiktų. O gal kiti juos gali panaudoti savo projektams ar kitoms reikmėms?
„Man daugelį metų skaudėdavo širdį matant, kiek daug gerų, toliau sėkmingai tarnauti galinčių daiktų yra išmetama. Visų pirma, taip nesaugome savo planetos, antra – visai be reikalo išleidžiame gerokai daugiau pinigų nei reikėtų“, – kalbėjo Karina.