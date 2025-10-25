E. Šlekys-Gimenezas – apie studijuoti svetur išleistą dukrą ir ypatingą susitikimą su I. Stasiulyte: „Pagaliau turėjau galimybę“

Prieš 14 metų skirtingais keliais pasukusios poros dukra rinkodaros mokslus studijuoja Barselonoje. Šiemet ji – jau trečiakursė.
„Ji rado vietą po saule. Barselonoje Upė labai laiminga“, – sakė Eduardo.
Per dvejus metus, praleistus Ispanijoje, Upė šiame mieste jaučiasi kaip žuvis vandenyje – rado bičiulių ne tik iš Ispanijos ar kitų šalių, bet ir iš Lietuvos.
„Ten ji susikūrė savo socialinį gyvenimą. Ten mokosi daug jaunimo, tad Upei pritapti buvo daug lengviau. Drauge su bičiulėmis ji nuomojasi butą netoli Barselonos centro“, – pasidžiaugė vyras.
Tarptautinis universitetas, kuriame mokosi Upė, yra privatus, tad dukra mokosi kartu su pasiturinčių šeimų vaikais iš viso pasaulio.
„Išties konkuruoti su kitais studentais nėra lengva, tačiau Upei sekasi. Šie metai jai ypatingi – turėjo pasirinkti studijų kryptį ir pasirinko renginių organizavimą.
Didžiuojuosi ja ir tikiu, kad ji puikiai su tuo susitvarkys“, – kalbėjo jis.
Aplankyti dukrą Eduardo sako besiruošiantis pavasarį – jei viskas klostysis gerai, tuo metu Upė rankose jau turės diplomą.
„Nors Upė dar negalvoja apie šalių pasirinkimą, nemanau, kad ji sugrįš į Lietuvą. Matau, kaip kalbant apie Ispaniją jos akys spindi. Manau, kad ji ten ir liks“, – sakė jis.
Vis dėlto čia, Lietuvoje, jos laukia mylintys tėvai – Eduardo ir Ineta. Nors po jų skyrybų praėjo keturiolika metų, vyras pripažįsta, kad tik prieš išvykstant dukrai visi trys pagaliau rado laiko atvirai išsikalbėti.
„Prieš pat išskrendant Upei mes visi trys susitikome ir nuoširdžiai pasišnekėjome. Dar vasarą Upė buvo užsiminusi, kad norėtų pabūti drauge, – tai ir padarėme.
Pagaliau turėjau galimybę dukrai girdint atsiprašyti Inetos. Tai buvo tarsi mūsų šeimos terapija. Po jos pasidarė daug lengviau – tarsi būtų prasidėjęs naujas etapas. Mums to labai reikėjo“, – pripažino E.Šlekys-Gimenezas.