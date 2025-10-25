Elegancija alsuojanti patirtis pritraukė būrį žinomų moterų: tarp jų – G. Glemžaitė ir I. Mackevičienė

Susirinkusiosios į elegancija alsuojančią erdvę moterys buvo pakviestos padaryti tai, kam įtemptame tvarkaraštyje ne visada užtenka laiko – skirti minutėlę sau.
Tarp renginio svečių gerai žinomi veidai – nuomonės formuotojos Inidė Jasnauskaitė, Gabrielė Gzimailaitė, Agnė Kulitaitė, Aistė Katlerė, Ieva Mackevičienė, stilistės Santa Mišenytė, Agnė Gilytė, aktorė Gelminė Glemžaitė.
Išskirstytos mažomis grupelėmis jos sėdosi prie bendro stalo, kur profesionalai ne tik papasakojo, bet ir leido prisiliesti prie naujosios „Chanel Sublimage“ grožio linijos.
Įsisupę į chalatus savo veido odą susirinkusiosios ne tik sotino aukščiausios kokybės priemonėmis, bet ir mokėsi, kaip tai padaryti tinkamai.
„Didžiausia prabanga? Paprastumas, pojūčių žaismas, natūralumas… ir veiksmingumas.
Šiandien moterys neturi laiko stabtelėti, mėgautis veido procedūromis ar sudėtingais ritualais SPA erdvėse. Jos nori išskirtinės odos priežiūros priemonės, kuri suteiktų tiek kasdienę priežiūrą, tiek intensyvaus gydymo galią ir naudą.
Norint dar kartą atrasti „Sublimage“ magiją, reikėjo didžiulių pastangų ir aistros, 15 metų tyrimų bei žinių, ir brangaus lobio – išskirtinės žaliavos – kvapiosios vanilės“, – taip naujienas pristatė „Chanel“ ambasadoriai.
Prisotinę odą renginio dalyvės galėjo susipažinti su nauja dekoratyvinė kosmetikos linija. Makiažą atlikę profesionalūs meistrai ne tik pademonstravo produktų subtilybes, bet ir leido su jais susipažinti iš arčiau.
Susirinkusiosios popiete liko sužavėtos – juk kelios valandos su prancūzišku „macarons“, kava ir laiku tik sau – pačios saldžiausios.