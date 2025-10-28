Paaiškėjo naujosios šokiruojančios Kim Kardashian prekės kaina

Anksčiau Kim pristatinėjo veidą formuojančias kaukes, o šįkart peržengė dar vieną ribą – pasiūlė rinkai apatines kelnaites su pritvirtintais dirbtiniais plaukeliais.
Pasirinkimo spektras išties įspūdingas: net 12 atspalvių – nuo juodų iki šviesiai baltų ir keli plaukelių tipai – nuo tiesių iki garbanotų.
Tokių kelnaičių kaina SKIMS elektroninėje parduotuvėje siekia 42 eurus. Ši prekė buvo tokia paklausi, kad kelnaičių nebeliko vos tik joms pasirodžius.
Internete kilo tikra diskusijų audra. Vieni stebėjosi: „Kas jas perka? Kodėl jos išparduotos?“ Kiti tiesiog negalėjo patikėti: „Maniau, kad tai pokštas, bet tai tikra!“
Daugiausia komentatorių Kim sprendimą įvertino kaip genialų rinkodaros ėjimą: „Puikus būdas pritraukti žmones į svetainę – priversti juos juoktis, o galiausiai jie vis tiek ką nors nusipirks.“
Atrodo, kad K.Kardashian ir vėl pademonstravo meistriškumą rinkodaros srityje: pakanka vieno spragtelėjimo, ir visas pasaulis ima kalbėti apie jos prekę. Šįkart – net apie plaukuotas kelnaites.
Kim KardashiankelnaitėsPlaukai
