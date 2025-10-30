Garsenybių plaukų meistrė pristatė naujieną: atvyko būrys žinomų svečių

Norinčių svarbią dieną apkabinti talentingą plaukų stilistę ir pasveikinti ją su nauja pradžia – netrūko: šventėje apsilankė dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepononienė, verslininkė Ineta Puzaraitė-Žvagulienė, atlikėja Kristina Kazlauskaitė, verslininkė Inga Budrienė, nuomonės formuotoja Gabrielė Grygolaitytė-Vasha, atlikėjos Viktorija Mauručaitė ir Donata Virbilaitė, nuomonės formuotoja Justina Partikė ir kt.
Kviestinė publika nekantriai laukė, kada vakaro šeimininkė susirinkusiems praskleis paslapties skraistę, ir parodys dvejus metus atsakingai kurtus gaminius: „Inga Hairstyle“ atkuriamąją plaukų priežiūros liniją, kurią sudaro šampūnas, kondicionierius, kaukė ir purškiama nenuplaunama kaukė.
„Per dvidešimt metų profesinės patirties esu susidūrusi su begalę žmonių, kuriuos kankina skirtingos plaukų problemos. Ir visgi lūžinėjantys, sausi, silpni ir chemiškai pažeisti plaukai – dažniausiai pasitaikantys nusiskundimai.
Taip yra todėl, kad daugelis plaukus dažo, naudoja įkaitintus formavimo prietaisus, netinkamai pasirinkdami priemones nuo karščio ar plaukų trinkimui. Norėjau sukurti aukščiausios kokybės, tvarius ir kiek įmanoma natūralios sudėties produktus, kurie atkurtų plauko struktūrą ir būti tinkami naudoti ne tik salone, bet ir namuose. Naujosios priemonės – be sulfatų, silikonų, parabenų, druskų ir dažiklių. Užtat praturtintos augaliniais aliejais, baltymais, biotinu, kolagenu, hialurono rūgštimi“, – apie Lietuvoje kurtą plaukų priežiūros liniją pasakojo grožio industrijos profesionalė.
Savo darbui atsidavusią plaukų stilistę I.Bagdonaitę-Balavičienę sutiksi ne tik prie kirpėjo kėdės: ji dėsto, teisėjauja, veda mokymus. Negana to, ir pati ne vienerius metus dalyvauja tarptautiniuose konkursuose. Šįmet Inga Lietuvai atstovavo prestižiniame pasaulio grožio specialistų čempionate „OMC Hairworld“ Paryžiuje, kuriame susirungė su koloristėmis iš beveik penkiasdešimties šalių, ir užėmė garbingą ketvirtąją vietą. Prieš tai dvejus metus iš eilės lietuvė džiaugėsi šešta vieta.
Šventės metu svečių laukė ne viena staigmena. Šukuosenų šou, kurio modeliais tapo seserys Irūna Puzaraitė-Čepononienė ir Ineta Puzaraitė-Žvagulienė. Be gardžių vaišių ir šukuosenų pristatymo kviestinės publikos laukė ir dar vienas siurprizas – atlikėjos Adrinos muzikinis pasirodymas.
Šukuosenų modeliu tapusi dainininkė I. Puzaraitė-Čepononienė prisiminė, jog būdama paauglė turėjo vešlius, garbanotus, liemenį siekiančius plaukus. Bet štai kada, jeigu ne paauglystėje kyla noras maištausi? Taip ji savo plaukus nusidažė juodai. „Labai netiko... Nei realybėje, nei per televizoriaus ekraną gerai neatrodė. Su artimaisiais nutarėme, jog reikia pasišviesinti.
Padariau didelę klaidą, šviesinti plaukus pradėjusi ne palaipsniui, o norimą rezultatą pasiekusi per kelias savaites: plaukai tapo sausi, trupėjo. Sugadinau juos taip, kad daugiau niekada ir nebepasiekiau turėto ilgio. Iki šiol plaukus vis nukerpu trumpiau, jog šie atsigautų. Visgi koncertuodama dažnai juos tiesinu, garbanoju, džiovinu, todėl mano plaukai išties patiria nemažai streso.“
Nepaisant to, Irūna savo plaukų nevadina prastais, nes jų turi daug. Bet kadangi plaukai pučiasi, turi atsakingai kreipti dėmesį į naudojamas priemones. „Jeigu savo plaukų po išplovimo neformuočiau, vaikščiočiau lyg liūtukas, – juokiasi atlikėja. – Gerai tai, kad mano plaukus lengva stilizuoti – iš jų gali padaryti bet kokią šukuoseną. Ir nors daugelį metų mano plaukų spalva nesikeičia, širdyje esu pankė, todėl sakiau, jog kada nors gyvenime nusidažysiu juos raudonai!“
O štai verslininkė I. Puzaraitė-Žvagulienė prisipažino, jog šaltuoju sezono metu iš namų niekada neišeina palaidais plaukais, jų neišsitiesinusi. „Nėra taip, kad išsiplaunu galvą ir plaukai iškart gražiai atrodo. Reikia formavimo priemonių, maitinti juos iš vidaus. Bet Inga – mano plaukų fėja, todėl sudėlioja visą plaukų priežiūros rutiną: šampūną, kaukę, kondicionierių, serumus, aliejukus, apsaugą nuo karščio, – vardija Ineta. – Darbo dienomis tikrai dažnai nešioju surištus plaukus, nes taip – patogiau, o ir tokiai šukuosenai joks lietus ar sniegas nebaisus. Bet mėgstu ir pasigarbanoti, išsitiesinti. Plaukų stilius priklauso nuo to, kur einu, ir koks oras už lango.“