Lietuvė, mačiusi Holivudo spindesį ir tamsą: „Turėti viską nereiškia būti laimingam“

„Amerikoje mačiau, kad komfortas ir milijonai ne visada reiškia laimę. Kartais tai veda į kraštutinumus ir net depresiją. Supratau, kad mano misija – padėti žmonėms atrasti grožį ne tik išoriškai, bet ir viduje“, – sako Svajūnė, dirbusi su Holivudo aktoriais, bendravusi su tokiais garsiais režisieriais, kaip Kevinas Costneris.
Grožio pasaulis – pašaukimas, o ne tik darbas
Svajūnė jau daugiau nei dešimtmetį dirba grožio srityje: nuo televizijos projektų ir kino filmų iki bendradarbiavimo su garsiais mados kūrėjais, tokiais kaip Juozas Statkevičius ar italų mados namais „Cordella fashion school“. Šiuo metu grožio srities ekspertė kartu su amerikiečiu režisieriumi dalyvauja tarptautiniame projekte – kuria virtualų spektaklį, kuris bus rodomas visame pasaulyje.
Svajūnė yra visažistė, kurios klientėmis tapo daugybė nuotakų, žinomų žmonių, o jos kūrybiniai projektai leidžia atskleisti makiažo meną pačiomis įvairiausiomis formomis.
Šiandien ji – studijos „Svlines studija“ įkūrėja bei prekinio ženklo „Dvi pasagėlės“ autorė. Pasaga jai ypatingai svarbi – tai šeimos tradicijos simbolis.
„Mano prosenelis buvo kalvis, kuris kaldavo pasagas arkliams. Man ši istorija labai brangi, todėl pasagėlė tapo mano darbo ženklu, sėkmės ir laimės talismanu. Šį simbolį perkėliau į šiuolaikinį pasaulį – pasagėlėmis puošiami mano kuriami drabužiai, o taip pat gimė ir kosmetikos linija,“ – pasakoja grožio specialistė.
Patirtys Amerikoje – pasaka ir pamoka
Svajūnė prisimena ypatingą etapą, kai buvo pakviesta į projektą Amerikoje, Santa Barbaroje, legendinėje Bombey Beach vietoje. Čia kadaise įvyko ekologinė katastrofa, o dabar susirenka garsiausi pasaulio grimeriai, grožio meistrai, fotografai ir kūrėjai.
„Dirbau prie video filmavimo, fotosesijų, ruošiau užsakovus, dalyvavau kino projektuose, grimavau aktorius. Turėjau progą susipažinti su garsiais režisieriais, net tokiais žmonėmis kaip Kevinas Costneris. Visa tai buvo tarsi pasaka,“ – dalijasi Svajūnė.
Tačiau kartu ši patirtis parodė, kaip dažnai šalia išorinio blizgesio slypi tuštuma.
„Tie žmonės turėjo viską – pinigus, šlovę, pripažinimą. Bet nemažai jų buvo praradę džiaugsmą, tikslus, gyveno depresijoje. Supratau, kad grožis – ne tik apie išvaizdą. Tai apie vidinį ryšį su savimi ir gyvenimu,“ – sako moteris.
Vidinės laimės paieškos
Grįžusi į Lietuvą Svajūnė nusprendė, kad nori kalbėti ne tik apie makiažą ar madą, bet ir apie tai, kaip kiekvienas iš mūsų gali atrasti savo vidinį „sėkmės kodą“.
„Kiekvienas mūsų gali būti laimingas. Bet tam reikia atrasti savo kodą – tai gali būti gebėjimas sustoti, pasimėgauti akimirka, įsiklausyti į save, pamatyti grožį paprastuose dalykuose,“ – sako Svajūnė.
Grožio ekspertė tiki, kad mūsų visuomenėje labai svarbu kalbėti apie sąmoningumą, empatiją ir bendrystę:
„Mes visi bėgame, skubame, norime daugiau, bet kartais pamirštame pasimėgauti gyvenimu. Jei nesustojame, rizikuojame prarasti save.“
„Sėkmės kodas“ – žingsnis į save
Iš šių minčių gimė idėja surengti konferenciją „Sėkmės kodas“. Tai ne tik renginys apie sėkmę, bet ir kelionė į save.
„Noriu įkvėpti žmones gyventi sąmoningiau, drąsiau ir laimingiau. Konferencijoje kalbėsime apie tai, kas yra tikroji laimė, kaip atpažinti savo stiprybes, kaip atrasti pusiausvyrą tarp išorinio pasaulio ir vidinių poreikių,“ – sako Svajūnė.
Ji tiki, kad kiekvienas žmogus gali pakeisti savo gyvenimą – tereikia atrasti savo asmeninį sėkmės kodą.
„Grožis man yra tiltas – jis padeda pasiekti žmogų. Bet tikroji misija – kad kiekvienas atrastų savo kelią į laimę,“ – šypsosi Svajūnė ir kviečia dalyvauti pirmą sykį jos organizuojamoje konferencijoje „Sėkmės kodas: sėkmė ir laimė“, kuri vyks kovo 22 d. Vilniuje.