Los Andžele – išskirtinė puota su „Gucci“ prieskoniu: dėmesį susišlavė laikui nepavaldi C. Crawford su dukra

Nuostabus vakaras buvo patikėtas į vedėjų – mados dizainerės Eva Chow ir aktoriaus Leonardo DiCaprio – rankas.
Šventė subūrė garsiausius kino, meno ir mados pasaulių atstovus – čia buvo pagerbta menininkė Mary Corse ir režisierius Ryanas Coogleris.
Vakaro metu surinktos lėšos bus skiriamos muziejaus kino programai plėsti: naujoms parodoms, filmų peržiūroms, edukacinėms veikloms bei kino meno integracijai į muziejaus projektus.
Kasmetinėje „LACMA Art and Film Gala 2025“ šventėje italų mados namai „Gucci“ užima itin svarbią vietą – jau daugelį metų jis yra pagrindinis rėmėjas ir stiliaus partneris. Mados namai ne tik finansuoja šventę, bet ir formuoja jos estetiką: dauguma svečių ant raudonojo kilimo pasirodo vilkėdami „Gucci“ kūrinius, taip pabrėždami ryšį tarp mados ir meno.
Daugiausiai dėmesio susišlavė supermodelis Kaia Greber (24 m.) su mama, supermodeliu Cindy Crawford (59 m.).
Akivaizdu, kad gera išvaizda šioje šeimoje slypi genuose. K.Gerber pasirinko įspūdingą raudonos spalvos, žvyneliais nusėtą suknelę – primenančią legendinę ryškiai raudoną „Versace“ suknelę, kurią jos mama vilkėjo 1991 m. „Oskarų“ ceremonijoje. Tuo tarpu C.Crawford pasirinko sudėtingai siuvinėtą, auksinę, pečius atidengiančią suknelę, puoštą kabančiais karoliukais.