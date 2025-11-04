Žinomi žmonės atskleidė, kokiais principais vadovaujasi gyvenime: atsakymai – netikėti

Dainininkas ir prodiuseris Aras Vėberis (55 m.)
Dėkingumas čia ir dabar. Kiekvieną dieną pasakyk „ačiū“ net ir už mažus dalykus. Juk gyvenimas vyksta dabar, o ne kai ką nors pasieksi ar turėsi. Dėkingas žmogus visada yra turtingesnis ir laimingesnis.
Renginių organizatorė Kristina Kaikarienė (60 m.)
Kasdienybėje stengiuosi vadovautis šiais principais: darbų nebus mažiau, jei jų neatliksi iškart; nepraleisk progos patylėti, kai niekas neklausia, ir pasakyk „ačiū“ už kiekvieną rytą bei vakarą. Tai tikrai pasiteisina.
Kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas- Makalius (34 m.)
Mėgautis gyvenimu kiekvieną dieną. Paprasčiau tariant, negyventi nuolat laukimu – savaitgalio, atostogų, smagaus vakarėlio ar išėjimo pasižmonėti. Tiesiog kasdien atrasti, kuo ši diena ypatinga ir ką gero bei įdomaus šiandien nuveikiau.
Dainininkė Kristina Ivanova (38 m.)
Vadovaujuosi nuoširdumu ir pagarba – tiek sau, tiek kitiems. Man svarbu būti atvirai, sąžiningai ir daryti viską iš širdies. Tikiu, kad geri dalykai atsiranda tada, kai elgiesi su žmonėmis nuoširdžiai, stengiesi padėti ir išlaikai pozityvų požiūrį į gyvenimą.
Aras VėberisKristina KaikarienėMakalius
Rodyti daugiau žymių