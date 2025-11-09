Savaitės blykstėse – tėčiu tapęs Arūnas Sakalauskas ir Kosto Smorigino mirtis

Lietuvos teatro pasaulį apgaubė tyla ir prisiminimai. Po insulto mirė aktorius, režisierius ir dainuojamosios poezijos kūrėjas Kostas Smoriginas (1953--2025).
Ten, kur kadaise skambėjo jo balsas, juokas ir gitara, per Vėlines degė žvakės. Jaunimo teatre, kuris buvo antrieji jo namai, artimieji, bičiuliai, kolegos ir gerbėjai tarė jam paskutinį „sudie“. Amžinojo poilsio K.Smoriginas atgulė Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
Aktorius Arūnas Sakalauskas (63 m.) su žmona klinikinės toksikologijos gydytoja, RVUL Ūminių apsinuodijimų ir Toksikologijos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių vedėja Gabija Laubner (44 m.) tapo tėvais.
„Gyvenimas pilnas stebuklų“, – pranešė pora, kuriai nėštumo laikotarpį nuo smalsių akių pavyko nuslėpti.
Dainininkas Kastytis Kerbedis (62 m.) naujienų portalo Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ prasitarė, kodėl tiek metų nerodo šeimos.
„Kas iš to viešumo? Aš nelabai tikiu tuo. Galėčiau gi painioti vaikus, anūkus kasdien. Bet kam? Jiems to nereikia. Sūnus Kasparas yra pedagogas, Tadas 20 metų gyvena Londone“, – prasitarė K.Kerbedis.
Verslininkas Liudas Vaisieta (37 m.) atsisveikina su viena savo veiklų – Druskininkuose uždaromas jam priklausęs kartodromas.
„Taip jau yra. Visuomet buvo, kas kuria, ir buvo, kas griauna. Tačiau gražių prisiminimų iš mūsų niekas neatims. Dešimtys renginių, šimtai varžybų, tūkstančiai laimingų klientų. AČIŪ. Pabaiga“, – pranešė jis.
Arūnas Sakalauskas aktoriusKostas SmoriginasKastytis Kerbedis
