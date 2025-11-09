Žvaigždžių savaitėje – su NASA susikivirčijusi K. Kardashian ir „Formulė 1“ lenktynininko C. Leclerco sužadėtuvės

Atrado rojų Žemėje
Neseniai apie sužadėtuves pranešę aktorius Liamas Hemsworthas (35 m.) ir jo mylimoji manekenė Gabriella Brooks (29 m.) rudenišką šaltuką iškeitė į saulės vonias.
Rojų Žemėje jie atrado Indijos vandenyno skalaujamuose Maldyvuose, kur džiaugėsi akinamo mėlio purslais ir egzotiška gamta.
Vandens motociklai, valtelės, nardymas, o po viso to laikas su knyga – taip atostogas leido vestuvėms besiruošianti pora.
„Saulė, druska, jūra. Nuostabi vieta su nuostabiu maistu ir gražiais žmonėmis“, – taip savo poilsį apibūdino L.Hemsworthas.
Susikirto su pačia NASA
Verslininkės, televizijos žvaigždės Kim Kardashian (45 m.) pareiškimai sukėlė ant kojų net svarbiausias pasaulio institucijas. Lyg niekur nieko Kim pareiškė, kad 1969 m. jokio išsilaipinimo Mėnulyje nebuvo.
Nors šį istorinį įvykį gaubia daugybė konspiracijos teorijų, kai garsiai apie jas prabyla nemažą įtaką turinčios garsenybės, sureaguoja visi.
Būtent dėl to K.Kardashian sulaukė pačios NASA reakcijos. Atsakymą pateikė Kosmoso tyrimų agentūros administratoriaus pareigas einantis Seanas Duffy.
„Mėnulyje mes jau buvome šešis kartus“, – kirto jis ir pakvietė Kim apsilankyti NASA būstinėje ir pamatyti viską iš arti.
Širdį šildo įtakingas vyras
Tik liepą apie skyrybas su mylimuoju aktoriumi Orlando Bloomu (48 m.) pranešusi dainininkė Katy Perry (41 m.) ilgai nesnaudė. Kurį laiką sklandę gandai pasitvirtino – jos širdį šildo jausmai buvusiam Kanados premjerui Justinui Trudeau (53 m.).
Ji – vilkinti gundančią raudoną suknelę, jis – juodą kostiumą. Taip pasidabinę jie paliko restoraną Paryžiuje ir patraukė automobilio link.
Porai buvo nesunku nuspėti, kad jų jau laukė fotografai, ir šį kartą Katy ir Justinas nesislapstė – laikydamiesi už rankų tik santūriai šypsojosi.
Nors po kartu praleisto dešimtmečio su Orlando Katy išsiskyrė vasarą, jos koncerte Justinas lankėsi dar pavasarį, todėl užkulisiuose kalbama, kad pora kartu jau kurį laiką.
Pasipiršti padėjo šuo
Viso pasaulio žiniasklaida paskelbė, kad garsus „Formulės 1“ lenktynininkas iš Monako Charles’is Leclerc’as (28 m.) paprašė mylimosios manekenės Alexandros Saint Mleux (23 m.) rankos.
Svarbiam žingsniui sportininkas pasitelkė geriausio poros draugo ilgaplaukio takso Leo pagalbą – ant jo antkaklio buvo parašyti Alexandai skirti žodžiai „Tėtis nori tave vesti“.
Manekenės ranką papuošė įspūdingo dydžio deimantu puoštas žiedas, kurį ant jos piršto Ch.Leclerc’as užmovė raudonų žiedlapių ir žvakių jūroje.
„Ponas ir ponia Leclerc’ai“, – trumpai brūkštelėjo jis, pasauliui leidęs suprasti, kad jo mylimoji ištarė „taip“.
Atėmė titulus
Jungtinės Karalystės princas Andrew (65 m.) oficialiai jau nebe princas. Karalius Karolis III (76 m.) pradėjo procesą, kuriuo iš brolio atimami visi karališkieji titulai.
Nors princas kaltinimus neigė, šešėlis dėl seksualinio priekabiavimo niekur nedingo, o situacijos nepagerino Andrew ieškiniai, susiję su JAV milijardieriaus Jeffrey Epsteino – vyro, kaltinamo jaunų merginų seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, – byla.
Bakingamo rūmai pranešė, kad nuo šiol Andrew bus vadinamas daug paprasčiau – Andrew Mountbattenu-Windsoru, taip pat jis bus iškeldintas iš savo namų Vindzore ir perkeltas į privačią rezidenciją.
„Jų Didenybės nori aiškiai pabrėžti, kad jų mintys ir nuoširdi užuojauta visada buvo ir liks su visų formų prievartos aukomis ir išgyvenusiaisiais“, – jautria tema solidarumą išreiškė karalius Karolis III ir karalienė Camilla.
Liamas HemsworthasKim KardashianKaty Perry
Rodyti daugiau žymių