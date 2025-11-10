Žinomi žmonės atskleidė, kaip sutrikusi oro uostų veikla Lietuvoje privertė pakeisti planus

Verslininkė ir dainininkė Oksana Pikul (41 m.)
Neseniai atostogavome, tačiau oro uostų veiklos sutrikimai mūsų neišgąsdino ir planų nesugadino. Šiek tiek palaukėme ir vis tiek pasiekėme vietą, kur planavome būti. Geros nuotaikos nesugadins niekas.
Verslininkas Laurynas Suodaitis (35 m.)
Kadangi dirbu kelionių srityje, sutrikusi oro uostų veikla gerokai išmušė mūsų agentūrą iš įprasto darbo ritmo.
Per kelias dienas teko spręsti dešimtis situacijų padedant klientams keisti praleistus jungiamuosius skrydžius, perkelti viešbučių rezervacijas ir pan. Buvo ne tik sugadintų, bet ir visiškai atšauktų atostogų, kurių, deja, niekas nekompensuoja.
Manau, kad kelionių industrija dėl viso šio chaoso, atšauktų reisų ir žmonių baimės skristi dar ilgai jaus finansinius padarinius.
Prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė (34 m.)
Nors keliauju tikrai daug, šie nesklandumai, laimei, kelionių nesugadino ir neprivertė keisti planų. Pastarasis skrydis vėlavo apie pusantros valandos dėl sutrikusios oro uostų veiklos, tačiau, palyginti su tuo, kiek daug skrydžių buvo atšaukta ar perkelta, tai visai menka smulkmena.
Ačiū Dievui, kol kas pavyko išvengti rimtesnių problemų. Tikiuosi, jog iki kito skrydžio valdžia ras efektyvesnių sprendimų, kad pagrindinė šalies susisiekimo arterija nebebūtų tokia pažeidžiama ir lengvai sustabdoma.
Dainininkė Ingrida Martinkėnaitė (47 m.)
Nukentėjome, tai tikrai buvo labai nemalonu ir paliko didelę nuoskaudą. Buvo suplanuota kelionė su vaikais į Dubajų, tačiau vietoj aštuonių valandų ji užtruko net dvidešimt aštuonias. Sugriuvo visi planai, taip pat ir darbiniai.
Labai nemalonūs tokie dalykai. Aišku, niekas to nekompensuos, niekas nieko negali padaryti, o galiausiai pats lieki atsakingas už tai, kad visur pavėlavai.
