Savaitės blykstėse – nauja E. Dragūno-Selo veikla ir rožių iš gerbėjo sulaukusi O. Pikul

Seimo nario Mato Maldeikio (45 m.) mylimoji Agnė Turskienė pribloškė netikėta žinia – žaibiškai išgarsėjusi moteris pradėjo dirbti Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre.
„Geriu į save praktines žinias iš geriausių savo srities ekspertų. Kartais darbo paieškos užsitęsia ir dėl to, kad labai gerai žinai, ko nori ir kur. O aš žinau, per tiek metų nelengvai perprasdama šią sritį pati įsitikinau, kad atėjau rimtai nusiteikusi“, – sakė ji.
Lietuvos muzikos žvaigždė Egidijus Dragūnas-Selas (49 m.) planuoja nerti į naują verslą – ketina atidaryti Selo nekilnojamojo turto internetinę svetainę.
„Netrukus išvys dienos šviesą. Šiuo puslapiu galėsite naudotis nemokamai. Laukite“, – intrigavo jis.
Po skandalingų meilės dramų vizažo meistrė ir dainininkė Oksana Pikul (41 m.) skęsta rožių jūroje. Jai įteiktos net 303 rožės.
„Jos – nuo slapto gerbėjo. Gavau rekordinį skaičių gėlių“, – džiūgavo Oksana ir užminė mįslę – gal į jos širdį pasibeldė nauji jausmai?
Egidijus Dragūnas-SelasMatas MaldeikisOksana Pikul-Jasaitienė
