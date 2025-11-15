Orai
2025 m. lapkričio 15 d. 10:02
Pirmą kartą apie dukros gimimą prakalbusi Eimanto Stanionio žmona Emilija: „Sunkių emocijų buvo“
2025 m. lapkričio 15 d. 10:02
Lrytas Premium nariams
Kovotojo Eimanto Stanionio (32 m.) žmona interjero dizainerė Emilija (27 m.) atvira – dukra Elėja pakeitė viską nuo pamatų: atrodo, lyg įvyko vidinė metamorfozė.
