Lietuvė suspindo Meksikoje vykusiame „Women of the Year“ renginyje: lietuvių dizainerių darbai pavergė „Vogue“ žurnalistus ir mados elitą

Šis kartas žymėjo ne tik jos debiutą ant vieno svarbiausių pasaulio raudonųjų kilimų, bet ir stiprų žingsnį garsinant Lietuvos kūrybą tarptautiniu mastu.
Įvaizdis, dėl kurio sustojo fotografai: Indridos Raikienės suknelė tapo vakaro akcentu
Oksana pasirodė vilkėdama Lietuvos dizainerės Indridos Raikienės kurtą suknelę, kuri vos per akimirką tapo tikru fotoaparatų taikiniu.
„Vos įžengiau į salę, prie manęs pribėgo „Vogue“ žurnalistai ir fotografai. Pirmas jų klausimas buvo: kas šios nuostabios suknelės autorė?“ – pasakoja Oksana.
Suknelė sulaukė didelio susižavėjimo ir iš Meksikos mados kūrėjų, kurie pabrėžė jos „elegantiškai drąsų europietišką siluetą“ ir išskirtinį meistriškumą.
Pakabahouse rankinė – ant „Glamour“ scenos pasirodė kaip vakaro staigmena
Dar vienas lietuviškas akcentas vakare suspindo visai netikėtai. Pakabahouse rankinę ant scenos iškėlė ir vilkėjo Glamour žurnalo vyriausioji redaktorė Farah Slim, pristatydama vieną svarbiausių ceremonijos segmentų.
Rankinė akimirksniu atsidūrė dėmesio centre: ją komentavo renginio svečiai, Meksikos mados kritikai, o vėliau – ir pats „Condé Nast“ globalusis generalinis direktorius, pabrėždamas, kad Baltijos šalių dizainerių meistriškumas pagaliau sulaukia pasaulinio matomumo.
Tai – istorinis momentas lietuviškam aksesuarų dizainui.
Daugiau nei šventė: tai buvo galimybė pristatyti Lietuvą pasauliui
Oksana neslepia, jog dalyvavimas šiame renginyje jai buvo dviguba garbė.
„Tai buvo ne tik ceremonija, kurioje pagerbiamos moterys, pakeitusios savo industrijas. Man tai buvo proga pristatyti Lietuvos kūrybą pasauliui. Ir tą akimirką, kai fotografai mane stabdė ir klausė, kas yra mano dizaineriai – supratau, kokia didžiulė gali būti aprangos galia,“ – dalijosi ji.
Moteris sako, kad tokios akimirkos įrodo: Lietuvos kūrėjai gali drąsiai stovėti šalia didžiausių pasaulio mados vardų.
„Įrodžiau sau ir pasauliui“
Oksanos žinutė – aiški ir įkvėpianti.
„Aš įrodžiau sau, kad galiu būti Lietuvos kūrybos balsas tarptautinėje scenoje. Įrodžiau pasauliui, kad mūsų dizaineriai – verti pasaulinio raudonojo kilimo“, – teigė ji.