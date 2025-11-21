Karolina Meschino išdavė egzotišką paslaptį

Nuomonės formuotoja Karolina Meschino (30 m.)
Karibai. Ten mane sužavėjo ne tik klimatas, bet ir žmonės bei jų klausoma muzika.
Verslininkas Patrikas Ribas (30 m.)
Šiuo metu labiausiai norėčiau keliauti į vietą, kur didelis laiko skirtumas leistų natūraliai atsitraukti nuo darbų, – Meksiką ar Pietų Amerikos pakrantes.
Ten galėčiau du kartus per dieną pačiuožinėti ant bangų, pasportuoti, pamedituoti, valgyti sveiką maistą ir tiesiog ramiai pabūti su žmona. Tokios kelionės sugrąžina pusiausvyrą ir primena, kas iš tikrųjų svarbu.
Laidų vedėja Simona Albavičiūtė (40 m.)
Yra vietų, kuriose esu buvusi ne kartą: labai patinka Balis, Mauricijus, Brazilija. Tačiau jei norisi tikros egzotikos, balsuoju už Zanzibarą. Mielai grįžčiau į jame esantį Nungvės paplūdimį ir pasimaudyčiau su vietiniais vaikais.
Prodiuseris Mantas Bertulis (32 m.)
Kad ir kaip keistai skambės, mano mėgstamiausia kryptis yra Viduriniai Rytai bei Vidurinė Azija. Esu buvęs Afganistane, Sirijoje, Jordanijoje, Libane. Niekur nesu sutikęs tokių draugiškų žmonių kaip ten, o keliaujant man tai yra vienas svarbiausių aspektų.
Jų filosofija tokia – kadangi tu esi mūsų svečias, iš tavęs imti pinigų negalima. Žinoma, ne viskas sukasi apie pinigus. Jų nuolankumą ir nuoširdumą pastebėsi kiekviename žingsnyje. Taip jau susiklostė, kad tų šalių, kurios daugiausia yra kentėjusios, žmonės turi plačiausias širdis.
