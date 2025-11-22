Į unikalaus projekto pristatymą plūdo kviestiniai svečiai: tarp jų – Free Finga

Organizatoriai skelbia, kad lapkritis tradiciškai skiriamas vyrų sveikatai, todėl projektas „Amžinai veikia“ kviečia trumpam sulėtinti tempą ir atkreipti dėmesį į temą, kuri dažnai lieka šešėlyje – vyro emocinę savijautą.
Lapkričio 21 d. vyko oficialus projekto VIP atidarymas su kviestiniais svečiais. Renginyje pasirodė žinomi kultūros bei visuomenės atstovai, tarp kurių – atlikėjas Free Finga.
Šį savaitgalį Vilniaus „Auto muziejuje“ lankytojai gali patirti meninę instaliaciją, vaizduojančią skirtingas vyro būsenas ir vidinius išgyvenimus.
Šeštadienį 20 val. muziejuje vyks komedijos vakaras, kuriame savo žvilgsnius į vyriškumą atskleis Mantas Katleris, Evaldas Jasaitis, Vanilla Killa B ir Mindaugas Laskovas.
Sekmadienį 14:30 val. projektą užbaigs diskusija apie šiuolaikinį vyriškumą krizių akivaizdoje. Joje dalyvaus: psichologijos sektoriaus viršininkas, majoras Miroslavas Filistovič, lyčių lygybės ekspertė Virginija Jurėnienė, Vyrų krizių ir informacijos centro direktorius Donatas Nėnius, psichoterapeutas Dainius Jakučionis, projekto mentorė Agnė Večkytė.
Šią diskusiją moderuos žurnalistė Indrė Kaminckaitė.