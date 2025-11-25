Augustė Vedrickaitė atskleidė su sūnumi puoselėjamą tradiciją: „Padeda pailsėti pačiai“

„Tai pirmas tikras poilsis po intensyvios vasaros, jau įsisukus į mokslų, pamokų rutiną. Jau keleri metai su Arijumi turime tradiciją po Vėlinių išlėkti dviese ar su draugais.
Panašaus amžiaus bičiulių vaikų buvimas padeda pailsėti ir man pačiai“, – šypsojosi atlikėja. – Kodėl Turkija?
Skrydis į Alaniją, kur ilsimės, netrunka labai ilgai, čia šilti ir saulėti orai, puiki dar šilta jūra, geras aptarnavimas ir gausybė pramogų – šildomas baseinas, įvairiausi kalneliai, įdomios veiklos, atrakcionai, net mažas zoologijos sodas viešbutyje vaikams. Pagal tai ir renkuosi viešbutį.
Ko dar gali norėti mamos? Kol mažieji pramogauja, džiaugiuosi knyga, saulės voniomis – puikiai ilsiuosi ir aš.“
Augustė atvira – labiausiai poilsio jausmą sukelia tai, kad čia nėra buities ir namų ruošos. Atsikėlus jau skubi į pusryčius, pietauji kada nori, kambario tvarkytis taip pat nereikia.
Po tokios savaitės ir vėl su džiaugsmu galima kibti į kasdienybę namuose ir spindėti scenoje.
Augustė VedrickaitėdainininkėVaikai
Rodyti daugiau žymių