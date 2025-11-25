ŽmonėsStilius

Augustė Vedrickaitė atskleidė su sūnumi puoselėjamą tradiciją: „Padeda pailsėti pačiai“

2025 m. lapkričio 25 d. 09:06

Dainininkė Augustė Vedrickaitė (40 m.) po vasaros darbų maratono vaikų rudens atostogų laukia ne mažiau nei jos antrokas sūnus Arijus (8 m.), todėl šiemet nusprendė pasilepinti.

„Tai pirmas tikras poilsis po intensyvios vasaros, jau įsisukus į mokslų, pamokų rutiną. Jau keleri metai su Arijumi turime tradiciją po Vėlinių išlėkti dviese ar su draugais.
Panašaus amžiaus bičiulių vaikų buvimas padeda pailsėti ir man pačiai“, – šypsojosi atlikėja. – Kodėl Turkija?
Skrydis į Alaniją, kur ilsimės, netrunka labai ilgai, čia šilti ir saulėti orai, puiki dar šilta jūra, geras aptarnavimas ir gausybė pramogų – šildomas baseinas, įvairiausi kalneliai, įdomios veiklos, atrakcionai, net mažas zoologijos sodas viešbutyje vaikams. Pagal tai ir renkuosi viešbutį.
Ko dar gali norėti mamos? Kol mažieji pramogauja, džiaugiuosi knyga, saulės voniomis – puikiai ilsiuosi ir aš.“
Augustė atvira – labiausiai poilsio jausmą sukelia tai, kad čia nėra buities ir namų ruošos. Atsikėlus jau skubi į pusryčius, pietauji kada nori, kambario tvarkytis taip pat nereikia.
Po tokios savaitės ir vėl su džiaugsmu galima kibti į kasdienybę namuose ir spindėti scenoje.
Augustė VedrickaitėdainininkėVaikai
