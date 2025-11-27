Kourtney Kardashian nustebino: pristatė ledinukus slapčiausiai moters vietelei

Kourtney savo gerbėjus jau seniai pratino prie netikėtų sveikatingumo sprendimų – nuo vitaminų guminukų iki papildų miegui ar odai. JAV prekybos tinkluose „Target“ pasirodė naujas jos „Lemme Purr“ linijos produktas – probiotiniai ledinukai, skirti subtiliausiai moters kūno vietelei.
Kaip ir ankstesnių „Lemme Purr“ papildų, ledinukų pagrindinė veiklioji medžiaga – probiotinė bakterija (Bacillus coagulans). Ji padeda palaikyti sveiką makšties mikrobiomą – „gerųjų“ ir „blogųjų“ bakterijų balansą, kuris yra itin svarbus moters savijautai.
Kai šis balansas sutrinka, kyla rizika susirgti bakterine vaginoze, mieliagrybių infekcijomis ar kitomis nemaloniomis ligomis. Kaip teigė moterų sveikatos įmonės „Evvy“ atstovė Olivia Cassano, mikrobiomos disbalansas gali lemti ir pasikartojančias šlapimo takų infekcijas, o kai kuriais atvejais – net nėštumo komplikacijas, tokias kaip pirmalaikis gimdymas.
Probiotinė bakterija gamina pieno rūgštį, padedančią palaikyti sveiką pH lygį, stiprina imunitetą ir gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Kai kurie tyrimai taip pat rodo, kad ji palankiai veikia virškinimo sistemą, mažina pilvo pūtimą bei spazmus.
Naujieji K.Kardashian ledinukai papildyti vitaminu C dėl jo antioksidacinių savybių ir kolageno gamybą skatinančio poveikio, taip pat ananasų ekstraktu, suteikiančiu švelnų ir gaivų skonį. Produktas yra tinkamas vegetarams, be gliuteno ir genetiškai modifikuotų organizmų, pagamintas su tikru cukrumi. Vienas ledinukas turi apie 70 kalorijų.
Tai jau antrasis „Lemme“ ledinukų papildas. Pirmasis „Lemme Glow“ buvo skirtas plaukų, odos ir nagų grožiui, tačiau buvo riboto leidimo. Šįkart Kourtney užtikrina, kad „Purr“ ledinukai įsitvirtins nuolatiniame asortimente.
„Mūsų bendruomenė įsimylėjo pirmuosius ledinukus, todėl norėjau sugrąžinti juos nauju, dar įdomesniu pavidalu. Šie ledinukai – linksmas būdas kasdienę savirūpą paversti saldžiu ritualu“, – sakė K.Kardashian.
K.Kardashian tapo viena iš maisto papildų ledinukų tendencijos lyderių. Jos pavyzdžiu seka tokie prekių ženklai kaip „It Girl Vitamins“, siūlantys ledinukus su peptidais ir žaliosiomis medžiagomis. Tuo pat metu vaikams kuriamos savos versijos – „Olly’s Focus Buddies“ ledinukai smegenų veiklai, „Multeez“ kasdieniai multivitaminai ir „YumEarth“ vitaminų C skanėstai.
Kourtney dar kartą įrodo, kad sveikatingumas gali būti madingas, malonus ir estetiškas. Ar tai sveikatos revoliucija ant pagaliuko? Galbūt. Bet aišku viena – šie ledinukai tikrai nepaliks abejingų.
Kourtney KardashianLedinukaiSveikata
Rodyti daugiau žymių