Naujuose Ingos Budrienės namuose šiemet sužibo išskirtinė eglė: įsiamžino pasakiškoje fotosesijoje

Naujų namų erdvę žinoma moteris papuošė baltos spalvos kalėdine eglute, kuri akimirksniu tapo šventinio interjero akcentu.
Pasak pačios Ingos, noras atsinaujinti atėjo dar lapkričio viduryje.
„Įpusėjus lapkričiui įsigijome naują eglę – šiemet labai užsinorėjau baltos, elegantiškos. Ją ir pasipuošiau, nes iškart po to laukė tradicinė mūsų šeimos fotosesija. Dėl jos Kalėdų nuotaika į namus atkeliauja šiek tiek anksčiau nei įprastai“, – žurnalui „Stilius“ pasakojo ji.
Anot žinomos dekoratorės, šių metų eglė ne tik kitokia, bet ir itin įspūdinga savo dydžiu.
„O kadangi eglė tikrai įspūdinga – net trijų metrų aukščio – jos puošyba tapo savotišku šventiniu ritualu, trunkančiu ne vieną dieną“, – pasakojo ji.