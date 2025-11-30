ŽmonėsStilius

Naujuose Ingos Budrienės namuose šiemet sužibo išskirtinė eglė: įsiamžino pasakiškoje fotosesijoje

2025 m. lapkričio 30 d. 18:02
Verslininkės ir vestuvių dekoratorės Ingos Budrienės (51 m.) namai suspindo kalėdine nuotaika – jos svetainėje sužibo įspūdinga, šiemet visiškai kitokia eglė.
Naujų namų erdvę žinoma moteris papuošė baltos spalvos kalėdine eglute, kuri akimirksniu tapo šventinio interjero akcentu.
Pasak pačios Ingos, noras atsinaujinti atėjo dar lapkričio viduryje.
„Įpusėjus lapkričiui įsigijome naują eglę – šiemet labai užsinorėjau baltos, elegantiškos. Ją ir pasipuošiau, nes iškart po to laukė tradicinė mūsų šeimos fotosesija. Dėl jos Kalėdų nuotaika į namus atkeliauja šiek tiek anksčiau nei įprastai“, – žurnalui „Stilius“ pasakojo ji.
Anot žinomos dekoratorės, šių metų eglė ne tik kitokia, bet ir itin įspūdinga savo dydžiu.
„O kadangi eglė tikrai įspūdinga – net trijų metrų aukščio – jos puošyba tapo savotišku šventiniu ritualu, trunkančiu ne vieną dieną“, – pasakojo ji.
Inga BudrienėKalėdų eglėKalėdos

