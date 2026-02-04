Rimantė Rimgailaitė pristato naują kolekciją: vintažinė dvasia šiuolaikinei nuotakai

Nors kolekcija skirta vestuvėms, pati Rimantė pabrėžia – vestuvinė mada yra tik viena jos kūrybos krypčių – „Rimgailaite Costume“ ir toliau vystosi kaip daugiasluoksnis mados ženklas, apimantis tiek proginius, tiek dalykinės aprangos dizainus, o vestuviniai įvaizdžiai tampa natūralia, organiška šio pasaulio dalimi.
„Basque“ siluetas – moteriškumo architektūra
Kolekcijos pavadinimas „Svajojantis Basque siluetas“ tiesiogiai nurodo į pagrindinį jos akcentą – „basque“ liemenį. Tai vintažinio stiliaus kirpimas, pasižymintis žemyn besitęsiančia V formos linija ties juosmeniu, subtiliai pabrėžiančia moters figūrą. „Kolekcijoje „basque“ liemuo įkūnija vintažinę dvasią, tačiau ji interpretuojama šiuolaikinės nuotakos akimis. Šis siluetas kolekcijoje tampa tarsi architektūriniu pagrindu, leidžiančiu kurti skulptūriškas, jausmingas, tačiau modernias formas.“, – pasakoja dizainerė R.Rimgailaitė.
Įkvėpimas – praeities nostalgija ir tikras jausmas
Drabužių dizainerė pasakoja, kad kolekcijos įkvėpimo šaltiniu tapo vintažinės nuotraukos, rastos kelionių metu ar bibliotekose, vartant senas knygas. Jose užfiksuoti vaizdai padiktavo ne tik estetiką, bet ir emocinį kolekcijos foną.
„Kiekviena kolekcija turi savo jausminį klodą. Kuriant šią, klausiausi senos, jausmingos muzikos, kuri mintimis nukėlė į nostalgišką, svajingą nuotaiką. Manau, visa tai aiškiai atsispindi ir drabužiuose. „Svajojantis Basque siluetas“ – itin moteriška, viliokliška kolekcija, kurioje gausu skirtingų faktūrų nėrinių: nuo šiuolaikiškų iki vintažinių motyvų, o „basque“ liemuo sukuria itin laibo juosmens iliuziją – efektą, apie kurį, svajoja kone kiekviena nuotaka.“, – dalijasi Rimantė.
Naujausios dizainerės kolekcijos suknelės pasižymi netikėtomis skulptūriškomis formomis, teatrališkais motyvais bei drąsiais konstrukciniais sprendimais. „Savo kūryboje visada ieškau netikėto elemento, kuris drabužiui suteiktų tą „cherry on top“ jausmą ir šįkart šiuo elementu tapo būtent „basque“ siluetas“, – sako Rimantė.
Kalbėdama apie kolekciją, dizainerė pirmiausia išskiria šiuos raktažodžius: sentimentali nuotaika, „basque“ liemuo, romantika, nėriniai, skulptūriškos formos ir moteriškumas bei pasakoja, kad jos kūrybą renkasi nuotakos, kurioms svarbi ne tik estetika, bet ir išskirtinumas.
Vestuvių tendencijos: nuo spalvų iki nuotaikos
Kalbėdama apie šio sezono vestuvių tendencijas, Rimantė Rimgailaitė pastebi jau kelerius metus vyraujančią vintažinę, sentimentalią kryptį. „Vestuviniuose įvaizdžiuose vis dažniau atsiranda megztų detalių dekoras, šeimos relikvijos, skulptūriškos drapiruotės, siuvinėti elementai, romantiški audiniai. Keičiasi ir jaunikių pasirinkimai – vis daugiau jų renkasi individualiai siūtus, spalvotus kostiumus, ieško autentikos ir asmeniškumo, nors, be abejonės, juodas kostiumas taip pat išlieka kaip klasikinis pasirinkimas“, – vestuvinių madų tendencijomis dalijasi dizainerė.
Planuojantiems vestuves šiemet ir ieškantiems išskirtinių, stilingų dekoro sprendimų, Rimantė siūlo įtraukti žydrą spalvą, derinamą su balta, sidabru ar vyšnių raudonumu, apsvarstyti chromatiškus akcentus, uogas dekorui bei desertų pateikimą vintažiniuose servizuose. Taip pat dizainerė akcentuoja, kad nuotakų puokštės tampa ne atskiru elementu, o viso įvaizdžio dalimi – šį sezoną jos minimalistinės, tačiau su netikėtais sprendimais, pavyzdžiui, perlų dekoru ar kitais drąsiais akcentais.
Vestuvės – svarbi, bet ne vienintelė kryptis
Nors „Svajojantis Basque siluetas“ yra jau antroji Rimantės Rimgailaitės vestuvinė kolekcija, dizainerė neskuba „Rimgailaite Costume“ vadinti išskirtinai vestuviniu prekės ženklu.
„Nuo sceninių kostiumų iki vestuvinių suknelių – mano prekės ženklo transformacija išties įdomi. Šiuo metu vestuviniai įvaizdžiai užima didelę mano darbo dalį ir man tai labai patinka. Tačiau niekur nedings ir kita svarbi pusė – proginės bei dalykinės aprangos kūrimas“, – pabrėžia ji.
Taigi, „Svajojantis Basque siluetas“ tampa dar vienu Rimantės Rimgailaitės kūrybinio pasaulio sluoksniu – jausmingu, brandžiu ir atpažįstamu, kuriame vestuvinė mada susilieja su autoriniu dizainu ir laikui nepavaldžia estetika.