Artėja Valentino diena: TOP pasiūlymai, kaip pradžiuginti mylimą žmogų

Valentino dienos magija: dovanos, kurios pasakoja jūsų meilės istoriją
Valentino diena – tai ne tik raudonos rožės, bet ir proga įamžinti jausmus, kurie laikui bėgant tik stiprėja. Juvelyrikos namai „Fashion Gold“ kviečia šią dieną paversti ypatinga, renkantis dovanas, kurios spindės amžinai ir taps jūsų šeimos relikvijomis.
Naujas etapas ir meilės atnaujinimas. Sužadėtuvių žiedas su deimantu – tai romantiškiausias būdas prisipažinti meilėje ir pereiti į kitą santykių lygį. Vasario 14-oji tam suteikia magišką foną. Tačiau jei jūsų istorija jau skaičiuoja bendro gyvenimo metus, puiki dovana žmonai – deimantinė juostelė. Ji harmoningai dera prie vestuvinio žiedo ir simboliškai patvirtina duotus įžadus, tarsi dar kartą ištariant lemtingąjį „myliu“.
Įdomu tai, kad ši diena tampa svarbiu atspirties tašku ne tik sužadėtiniams. Pastebėtina, jog būtent vasario 14-ąją daugybė būsimų jaunavedžių nutaria užsisakyti vestuvinių žiedų savo artėjančioms tuoktuvėms, taip simboliškai meilės dieną pradėdami pasirengimą didžiajai savo gyvenimo šventei.
Stiliaus detalės: nuo klasikos iki asmeninių talismanų. Ieškantiems prabangos, kuri džiugintų kasdien, idealiai tiktų deimantiniai auskarai. „Fashion Gold“ asortimente – nuo subtilių „vinukų“ iki stilingų lankučių su natūraliais ar laboratorijoje užaugintais brangakmeniais. Norintiems suteikti dovanai asmeniškumo, rekomenduojama rinktis akmenis pagal Zodiako ženklą – tai taps ne tik papuošalu, bet ir asmeniniu talismanu.
Jei nesate tikri dėl ausų ar piršto dydžio, pakabukai su deimantais yra saugiausias ir itin elegantiškas pasirinkimas. Klasikinio dizaino pakabukas, romantiška širdelė ar vardo raidė ant auksinės grandinėlės išliks madingi dešimtmečius.
Simbolis abiem ir kūrybos laisvė. Vienas populiariausių pasirinkimų poroms – raudono siūlo apyrankės su deimantu. Tai „Jai ir Jam“ skirtas papuošalas, simbolizuojantis bendrą ryšį. Šių apyrankių kaina prasideda nuo 60 eurų, o rinktis galima iš raudono, mėlyno ar juodo siūlo bei skirtingų aukso spalvų.
Jei norite leisti savo antrajai pusei pačiai išpildyti svajonę, dovanų kuponas atvers duris į kūrybos procesą. „Fashion Gold“ juvelyrikos namai, naudodami modernias 3D technologijas, padės suprojektuoti unikalų žiedą ar pakabuką, užtikrindami geriausią deimantų kainą rinkoje.
Investicija į ateitį. Kurdami prisiminimus, kartu investuojate į ateitį. Kylant aukso kainoms, juvelyrinis dirbinys tampa vertingu turtu, kurio emocinė ir materialinė vertė tik auga. „Fashion Gold“ pasirūpins, kad jūsų Valentino dienos dovana būtų prasminga, ilgaamžė ir nešanti laimę.
Valentino savaitgalis Palangoje – kai meilė kalba pojūčiais
Palangos miesto širdyje, priešais J. Basanavičiaus gatvę, įsikūrusiame 4+ žvaigždučių viešbutyje „Grand Baltic Dunes“ Valentino diena – ne apie dovanas. Ji apie buvimą kartu – pojūčius, jaukumą ir patirtis, kurios gimsta leidžiant laiką dviese, neskubant ir mėgaujantis akimirkomis.
Šį vasarį poros kviečiamos rinktis poilsį pagal tai, ko labiausiai norisi širdžiai ir pojūčiams. Ilgesnis Valentino savaitgalis leidžia skirti daugiau laiko vienas kitam – poilsis pritaikytas nuo vienos iki trijų nakvynių, kad kiekviena akimirka būtų išgyventa savo tempu.
Valentiniški pasiūlymai viešbutyje „Grand Baltic Dunes“ galioja vasario 13–16 d.d.
Saldus pasimatymas (nuo 85 Eur/asm ): nakvynė, pusryčiai, saldi Valentino akimirka restorane POKO, žaidimo kortelės porai, kambario dekoras (žiedlapiai).
Su meilės prieskoniu (nuo 128 Eur/asm): nakvynė, pusryčiai, žaidimo kortelės, Valentino vakarienė širdžių apsuptyje, kambario dekoras (žiedlapiai).
Su meilės prisilietimu (nuo 150 Eur/asm): nakvynė, pusryčiai, burbuliukai, žaidimo kortelės, SPA ir masažai, kambario dekoras (žiedlapiai).
Valentino savaitgalis čia nebūtinai turi tilpti į rėmus – svečiai laukiami ir be specialių pasiūlymų, pasirenkant nakvynę su pusryčiais arba be jų. Papildomai galima pasimėgauti „Dunes SPA“ ar masažais „Grožio terapijos namuose“, o norintiems romantiško vakaro širdžių apsuptyje – iš anksto rezervuoti vakarienę restorane POKO „Pasta&Salad“.
Jei norisi ypatingos staigmenos antrajai pusei, pasidalinkite savo idėja – mes ją užsakysime ir paruošime Jūsų atvykimui – nuo išskirtinių gėlių iki romantiškų detalių, kuriančių nepamirštamą atmosferą. Tai savaitgalis, kuris prisimenamas ne nuotraukomis, o jausmu. Be skubėjimo. Be „reikia“. Tik dviese...
Geriausios kainos garantuotos užsakant tiesiogiai. Daugiau informacijos ir rezervacija: www.grandbalticdunes.com/specialus-pasiulymai. Tel.: +370 615 22255 arba el paštu: hotel@grandbalticdunes.com
Juvelyrika Valentino dienai: tikros meilės išraiška
Valentino diena – tai puiki proga parodyti mylimam žmogui, koks jis Jums svarbus. Dovana šia proga tampa ne tik maloniu gestu, bet ir jausmų simboliu, kuris gali išlikti ilgam. Todėl verta rinktis ne atsitiktinę smulkmeną, o prasmingą ir išliekamąją vertę turinčią dovaną.
Viena populiariausių ir patikimiausių Valentino dienos dovanų – juvelyriniai dirbiniai. Papuošalai puikiai tinka įvairioms progoms ir yra lengvai pritaikomi prie skirtingo stiliaus. Subtilūs auskarai, minimalistiniai kaklo papuošalai ar elegantiškos apyrankės gali tapti kasdieniu meilės priminimu. Tokios dovanos ne tik džiugina, bet ir kuria emocinį ryšį.
Ieškantiems ypatingesnės dovanos verta pasvarstyti apie sužadėtuvių žiedą. Valentino diena – viena romantiškiausių metų švenčių, štai kodėl pasiūlymas tapti šeima šią dieną tampa dar prasmingesnis. Klasikiniai deimantiniai žiedai, modernūs dizainai ar individualiai kuriami modeliai leidžia pasirinkti sprendimą, atitinkantį mylimosios asmenybę bei skonį.
Dar daugiau išskirtinumo dovanai suteikia personalizacija. Graviruoti inicialai, svarbi data ar trumpa žinutė paverčia papuošalą unikaliu ir asmenišku. Tokia detalė neretai tampa bene svarbiausia dovanos dalimi.
Renkantis papuošalą svarbu turėti galimybę jį apžiūrėti gyvai ir pasikonsultuoti su specialistais. DIAMANTE salonai Kaune ir Vilniuje suteikia galimybę iš arti susipažinti su kolekcijomis, pasimatuoti skirtingus variantus ir rasti geriausiai Jūsų jausmus atspindinčią dovaną.
Svarbiausia – nuoširdumas ir dėmesys. Nesvarbu, ar pasirinksite mažą simbolinį papuošalą, ar išskirtinį sužadėtuvių žiedą, tikra emocija ir rūpestis pavers Valentino dieną tikrai ypatinga.
Kai meilė tęsiasi ilgiau nei vieną vakarą…
Gurmaniška vakarienė Vilniaus senamiesčio širdyje, romantiška nakvynė prabangiame, istorine aplinka alsuojančiame viešbutyje... Ar ne apie tokį Valentino savaitgalį svajojate? Ištaigingas viešbutis ir restoranas „Imperial Hotel & Restaurant“ bei „California“ baras siūlo meilės dieną praleisti taip, kad ją dar ilgai ir svajingai prisimintumėte...
Valentino savaitgalis „Imperial“ – kai meilė tęsiasi ilgiau nei vieną vakarą. Juk mylintys valandų neskaičiuoja – tad kviečiame švęsti nuo vasario 13-osios vakaro iki vasario 15 d.! Valentino dienos šventė šiame restorane – tai romantika, kuri niekada neišeina iš mados, lydima jausmingos saksofono muzikos.
Jūsų lauks ne tik rafinuota aplinka, bet ir išskirtinis meniu. Ją turėtų suintriguoto gorgonzola ir maskarponės capriccio sūrio tartaletėje, su šampano ir kriaušių čiatniu, padabinta granatų perlais, o jam turėtų patikti Wague marmurinės jautienos karpačio, pagardintas juodaisiais trumais bei Modenos balzamiko perlais.
Pagrindinis patiekalas: muskusinio ančiuko filė, patiekiama su pastarnokų piurė, prisotinta Madagaskaro vanile, gardinama raudonojo vyno ir juodųjų serbentų padažu. Saldi nuodėmė: juodojo šokolado musas su avietėmis ir liofilizuotais rožių žiedlapiais.
Na, o vilniečių bei miesto svečių pamėgtame bare „California“ jūsų lauks afrodiziakų vėlyvieji pusryčiai. Valentino dienos rytas, kuris pažadina jausmus: lėtas laikas, taurė burbuliukų, skoniai, kurie kursto aistrą bei romantiška atmosfera, lydima svaigios saksofono muzikos.
Na, o Valentino dieną šiame bare sutikite su muzika, kokteiliais, puikiais patiekalais ir flirtu, skambant atlikėjo Virgilijaus Juto bliuzo klasikai ir roko baladėms. Programa skirta tiek įsimylėjusiems, tiek ieškantiems savo antrosios pusės.
Nepraleiskite ypatingo „Imperial“ komandos pasiūlymo: patirkite romantišką Valentino dienos viešnagę išskirtiniame Vilniaus senamiesčio viešbutyje su ypatingomis staigmenomis. Užsisakius numerį jūsų lauks Kupidono siurprizai, valanda privačiam apsilankymui SPA erdvėje bei vėlyvieji pusryčiai.
Kupidono užkandžiai – kai meilę norisi parsinešti su savimi! Viešbučio internetimiame puslapyje užsisakykite Valentino šventei skirtų išskirtinių užkandžių – ir švęskite be rūpesčių savo aplinkoje arba kam nors padovanokite kaip romantišką staigmeną.
Valentino diena: japoniškos subtilios traukos dovanos Jam ir Jai
Šiemet Valentino diena gali būti kitokia – ne triukšminga, ne skubanti, o kupina pojūčių. Japonų kultūroje meilė dažnai kalba per detales: kvapą, prisilietimą, šilumą, tylą. Todėl vis daugiau porų ieško ne standartinių dovanų, o išskirtinių ritualų, kurie sukuria atmosferą ir išlieka atmintyje ilgiau nei viena diena.
„Autent Shiatsu SPA“ Valentino progai paruošė elegantiškus sprendimus Jam ir Jai – nuo japoniškos estetikos įkvėptų rinkinių iki patyrimų, kuriuos norisi kartoti. Čia svarbus ne tik grožis, bet ir pojūtis: subtilus, rafinuotas, jausmingas.
Valentino rinkiniuose rasite kruopščiai atrinktus produktus, kuriuose dera kvapai, tekstūros ir intymus minimalizmas. Rinkinys JAM sukurtas vyrui, kuris vertina kokybę ir komfortą: jame – minkštos skutimosi putos bei drėkinamasis, atstatomasis serumas po skutimosi su anti-age efektu, paliekantis odą glotnią, ramią ir prižiūrėtą. Tuo tarpu produktai JAI su feromonais tampa tarsi nematomu, bet jaučiamu akcentu – subtiliai sustiprinančiu nuotaiką bei artumą.
Norintys šventę paversti dar gilesniu patyrimu, gali rinktis ir „Shiatsu“ procedūrą – šiltą, jaukią, ypatingai raminančią. Procedūros metu klientai apgaubiami šiluma: naudojami šilti garai, karšti rankšluosčiai, o pats ritualas atliekamas, kai žmogus yra jaukiai įsuktas į pūkinį japonišką pledą. Tai patirtis, kuri atpalaiduoja kūną ir grąžina į „čia ir dabar“ būseną.
Valentino dienai puikiai tinka ir „Autent Shiatsu“ dovanų kortelė – kai norisi padovanoti pasirinkimo laisvę: produktus ar SPA ritualą.. Kartais gražiausia dovana yra ne daiktas, o pati atmosfera, kurią ta dovana sukuria...
Meilės vakaras, kupinas meilės, juoko, balionų ir puikaus maisto
Šią Valentino dieną ženkite į balionų kupiną stebuklų pasaulį „AC Hotel Vilnius“
ir mėgaukitės vakaru, pilnu meilės, juoko ir nuostabaus maisto!
Jūsų lauks pasitikimo gėrimas (taurė burbuliukų), 4 patiekalų degustacinė vakarienė restorane „Saint Jacob's“: tuno tartaras, jūros šukutės („Coquille St. Jacques“), sultinga jautienos filė su antienos kepenėlėmis ir trumų padažu („Tournedos Rossini“) ir juodojo šokolado fondanu.
O taip pat – gyvos muzikos pasirodymas: Vytautas Straižys (vokalas ir fortepijonas) atliks visiems žinomas Michael Bublé, Norah Jones ir Frank Sinatra romantiškas melodijas. Na, o tūkstančiai balionų aplink stalą – tobulas fonas nuotraukoms ir gerai nuotaikai!
„Saint Jacob's“ – tai pirmasis šiuolaikinės baskų virtuvės restoranas, įsikūręs pačioje Vilniaus širdyje. Čia Jūsų laukia kelionė per skonių, kultūrų ir pojūčių pasaulį – kupina kūrybiškumo, naujų patirčių, Baskų krašto tradicijų ir vietos istorijų.
Rezervuoti staliuką galite: reservations@acvilnius.com
Rytietiški kvepalai – itin asmeniška, tačiau ilgai išliekanti dovana
Jau netrukus visi pajusime kasmet mus aplankančios romantiškiausios metų dienos nuotaiką. Valentino dieną labiau nei bet kada, svajingos poros apdovanos savo antrąsias puses dėkingumo ženklais ir meilės įrodymais. Viena tokių dovanų yra ir kvepalai, kurie kasmet išlieka tarp labiausiai dovanojamų atributų ne tik meilės dienos proga.
Aromatų ekspertai įsitikinę, jog kvepalų dovanojimas, ypač mylimam žmogui, gali būti itin asmeniška, tačiau ilgai išliekanti dovana. Tokia staigmena mylimas žmogus bus ne tik nustebintas, bet ir visada jus prisimins, kuomet kvepėsite šiais kvepalais.
Kvapas stipriai siejasi su atmintimi, nes būtent aromatas su kiekvienu dvelksmu gali mus sugrąžinti į kažkurį laikotarpį, vietą ar gali leisti prisiminti asmenį. Štai kodėl kvapai taip pat yra puiki atminimo dovana naujiems gyvenimo etapams ar ypatingoms progoms, tokioms kaip Valentino diena, Moters diena, gimtadienis, metinės ar kt.
Vis dėlto galva nejuokais gali pradėti suktis, kuomet imsite svarstyti, o kokius kvepalus parinkti, kad jie būtų ilgalaikiai, išskirtiniai ir, svarbiausia, patiktų jūsų simpatijai. Vienas tokių pasirinkimų – rytietiški kvepalai, kurie yra ne tik stipresni, sodresni, bet ir išlieka kur kas ilgiau.
„Marabika“ arabiškų kvepalų parduotuvės specialistai jau atrinko geriausius aromatus dovanoms Šv. Valentino ir Kovo 8-osios progoms! Tad apsilankykite tiek fizinėse „Marabika“ parduotuvėse Vilniuje bei Kaune, tiek elektroninėje parduotuvėje marabika.lt ir išsirinkite labiausiai jus suintriguosiantį variantą!