Sporto smalsuoliai šio šou laukė ne tik dėl žaidynių starto, bet ir dėl italams būdingo išskirtinio stiliaus, įdomių garsiausių dizainerių kurtų sportininkų aprangų bei įspūdingo šou. Ir italai tvirtai tarė: Milanas – mados sostinė, o kitoms šalims teks mokytis sukurti tokį reginį.
Žiemos olimpinių žaidynių scena priklausė vienai ryškiausių pop muzikos žvaigždžių: Mariah Carey publiką tiesiog pakerėjo. Skambant legendinei dainai „Nel Blu, dipinto di Blu“, geriau visiems pažįstamiems kaip „Volare“, salėje tvyrojo ypatinga nuotaika. Netrukus suskambo ir jos „Nothing Is Impossible“ daina.
„Nel Blu, dipinto di Blu“ kūrinys, pirmą kartą suskambėjęs 1958-ųjų Sanremo festivalyje, kadaise apvertė italų muzikos pasaulį aukštyn kojomis, o šįkart atgimė naujai – emocingai, didingai ir su pagarba muzikos istorijai.
Tačiau tai – dar ne viskas. Italai paruošė duoklę ir dizaineriui Giorgio Armani (1934–2025).
Skambant „Nica’s Theme“ iš filmo „Tearsmith“ garso takelio, erdvė nušvito Italijos vėliavos spalvomis – žalia, balta ir raudona susiliejo į įspūdingą reginį.
Modeliai, vilkintys legendinio italų mados kūrėjo Giorgio Armani kurtus kostiumus, atrodė tarsi gyva, kvėpuojanti vėliava, kuri akimirksniu virto elegantišku mados podiumu.
Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje ypatingas dėmesys teko ir JAV aktoriaus Leonardo DiCaprio (51 m.) mylimajai, italų modeliui Vittoriai Ceretti (27 m.) – būtent ji garbingai nešė Italijos vėliavą.
V.Ceretti vilkėjo elegantišką, uždarą baltą „Armani Privé“ suknelę ilgomis rankovėmis, spinduliuojančią santūria prabanga.
Beje, Giorgio Armani ryšys su olimpiada nėra atsitiktinis – dar 2012 metais jis kūrė Italijos rinktinės aprangą olimpinėms ir paralimpinėms žaidynėms, taip dar kartą sujungdamas madą ir sportą.
MilanasSportasMariah Carey
Rodyti daugiau žymių