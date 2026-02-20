ŽmonėsStilius

Pagaliau! Išsipustęs šalies elitas plūsta ant prestižinio M.A.M.A. apdovanojimų kilimo

2026 m. vasario 20 d. 16:46
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Pagaliau išaušo diena, kurios laukta ištisus metus. Vasario 20-ąją Kaunas pulsuoja ypatingu ritmu – Kauno „Žalgirio“ arena skendi šviesų, muzikos ir stiliaus jūroje, nes čia rengiama jubiliejinė, penkioliktoji muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija.
Daugiau nuotraukų (45)
Šiam vakarui Lietuvos garsenybės ruošėsi kone pusmetį – kruopščiai derino audinius, siluetus, detales, bendradarbiavo su ryškiausiais dizaineriais, kurių kūrybą išdidžiai pristatė ant raudonojo kilimo. Tai ne tik šventė muzikai, bet ir scena madai – galimybė suspindėti, nustebinti ir parodyti, kokie nauji stiliaus vėjai šiandien glosto Lietuvą.
Likus porai valandų iki ceremonijos pradžios, arena jau alsavo laukimu. Pramogų pasaulio atstovai žengė raudonuoju kilimu ir su šypsenomis pozavo fotografams.
Viena už kitą įspūdingesnės suknelės, subtiliai ar drąsiai priderinti aksesuarai, nepriekaištingi makiažai – moterys žibėjo tarsi vakaro žvaigždės. Greta jų žengė vyrai – elegantiški klasikiniais kostiumais ar pasirinkę išraiškingesnius, ribas peržengiančius siluetus, kurie kalbėjo apie pasitikėjimą ir kūrybinę laisvę.
Susiję straipsniai
Svečius pasitiko ne tik fotoaparatų blyksniai. Įvaizdžius vertino stilistė Marija Palaikytė, subtiliai analizuodama detales ir drąsiausius sprendimus, o žurnalistė Ugnė Martusevičiūtė domėjosi vakaro herojais – talentingiausiais šalies atlikėjais ir jų kūrybos keliais.
Ši ceremonija suburia tūkstančius lietuviškos muzikos gerbėjų ir ryškiausius scenos vardus – tai vakaras, kai muzika tampa švente, o scena – svajonių horizontu. Jubiliejinė M.A.M.A. žada nustebinti net ir visko mačiusią publiką, primindama, kad Lietuvos muzika gyva, drąsi ir nuolat atsinaujinanti.
Abejingų nepaliekančioje muzikos šventėje laukiama įspūdingų ryškiausių muzikos žvaigždžių pasirodymų. Savo pasirodymus surengs Free Finga, Rokas Yan, Monika Liu, Abudu, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Katarsis, Aistè ir kiti.
Šiemet jubiliejinio renginio sceną patikėta valdyti trijų ryškių, muzikos pasaulyje puikiai pažįstamų asmenybių trijulei – Vaidui Baumilai, Lukui Keraičiui ir Nombeko Augustei.
 
M.A.M.A. apdovanojimaiŽalgirio arenaMuzika
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.