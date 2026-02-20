Pagaliau! Išsipustęs šalies elitas plūsta ant prestižinio M.A.M.A. apdovanojimų kilimo

Šiam vakarui Lietuvos garsenybės ruošėsi kone pusmetį – kruopščiai derino audinius, siluetus, detales, bendradarbiavo su ryškiausiais dizaineriais, kurių kūrybą išdidžiai pristatė ant raudonojo kilimo. Tai ne tik šventė muzikai, bet ir scena madai – galimybė suspindėti, nustebinti ir parodyti, kokie nauji stiliaus vėjai šiandien glosto Lietuvą.
Likus porai valandų iki ceremonijos pradžios, arena jau alsavo laukimu. Pramogų pasaulio atstovai žengė raudonuoju kilimu ir su šypsenomis pozavo fotografams.
Viena už kitą įspūdingesnės suknelės, subtiliai ar drąsiai priderinti aksesuarai, nepriekaištingi makiažai – moterys žibėjo tarsi vakaro žvaigždės. Greta jų žengė vyrai – elegantiški klasikiniais kostiumais ar pasirinkę išraiškingesnius, ribas peržengiančius siluetus, kurie kalbėjo apie pasitikėjimą ir kūrybinę laisvę.
Svečius pasitiko ne tik fotoaparatų blyksniai. Įvaizdžius vertino stilistė Marija Palaikytė, subtiliai analizuodama detales ir drąsiausius sprendimus, o žurnalistė Ugnė Martusevičiūtė domėjosi vakaro herojais – talentingiausiais šalies atlikėjais ir jų kūrybos keliais.
Ši ceremonija suburia tūkstančius lietuviškos muzikos gerbėjų ir ryškiausius scenos vardus – tai vakaras, kai muzika tampa švente, o scena – svajonių horizontu. Jubiliejinė M.A.M.A. žada nustebinti net ir visko mačiusią publiką, primindama, kad Lietuvos muzika gyva, drąsi ir nuolat atsinaujinanti.
Abejingų nepaliekančioje muzikos šventėje laukiama įspūdingų ryškiausių muzikos žvaigždžių pasirodymų. Savo pasirodymus surengs Free Finga, Rokas Yan, Monika Liu, Abudu, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Katarsis, Aistè ir kiti.
Šiemet jubiliejinio renginio sceną patikėta valdyti trijų ryškių, muzikos pasaulyje puikiai pažįstamų asmenybių trijulei – Vaidui Baumilai, Lukui Keraičiui ir Nombeko Augustei.
