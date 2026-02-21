M.A.M.A. raudonas kilimas kaito nuo seksualių įvaizdžių: kai kurios žvaigždės nepaliko vietos fantazijai

Kelios valandos iki renginio pradžios prie arenos rinkosi kviestiniai svečiai – nuo populiariausių atlikėjų iki socialinių tinklų žvaigždžių.
Raudonuoju kilimu žengė šimtai Lietuvos pramogų pasaulio elito atstovų, kurių įvaizdžiai akimirksniu tapo karštų diskusijų tema socialiniuose tinkluose.
Šių metų tendencija – aiški: dalis žvaigždžių rinkosi klasikinę eleganciją, ilgas juodas ar pastelinių atspalvių sukneles, subtilius kostiumus ir laikui nepavaldžius siluetus. Vis dėlto, nemaža dalis garsenybių nusprendė nustebinti ir gerokai pakaitinti atmosferą.
Susiję straipsniai
Priešais fotoaparatų blykstes pasirodžiusios viešnios demonstravo itin atvirus, kūno linijas pabrėžiančius derinius.
Akivaizdu, kad raudonasis kilimas jau seniai tapo ne tik pasirodymu, bet ir savotiška scena, kurioje kiekvienas siekia išsiskirti.
M.A.M.A. apdovanojimaiStiliusįvaizdis
Rodyti daugiau žymių