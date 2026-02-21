ŽmonėsStilius

M.A.M.A. raudonas kilimas kaito nuo seksualių įvaizdžių: kai kurios žvaigždės nepaliko vietos fantazijai

2026 m. vasario 21 d. 09:40
Lrytas.lt
Vasario 20-osios vakarą į Kauno „Žalgirio“ areną plūdo melomanai ir pramogų pasaulio atstovai – čia išdalyti prestižiniai M.A.M.A. apdovanojimai. Tačiau dar gerokai prieš prasidedant ceremonijai visų akys krypo į raudonąjį kilimą, ant kurio netrūko nei prabangos, nei drąsių mados sprendimų.
Daugiau nuotraukų (23)
Kelios valandos iki renginio pradžios prie arenos rinkosi kviestiniai svečiai – nuo populiariausių atlikėjų iki socialinių tinklų žvaigždžių.
Raudonuoju kilimu žengė šimtai Lietuvos pramogų pasaulio elito atstovų, kurių įvaizdžiai akimirksniu tapo karštų diskusijų tema socialiniuose tinkluose.
Šių metų tendencija – aiški: dalis žvaigždžių rinkosi klasikinę eleganciją, ilgas juodas ar pastelinių atspalvių sukneles, subtilius kostiumus ir laikui nepavaldžius siluetus. Vis dėlto, nemaža dalis garsenybių nusprendė nustebinti ir gerokai pakaitinti atmosferą.
Susiję straipsniai
Priešais fotoaparatų blykstes pasirodžiusios viešnios demonstravo itin atvirus, kūno linijas pabrėžiančius derinius.
Akivaizdu, kad raudonasis kilimas jau seniai tapo ne tik pasirodymu, bet ir savotiška scena, kurioje kiekvienas siekia išsiskirti.
 
M.A.M.A. apdovanojimaiStiliusįvaizdis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.