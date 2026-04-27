Kaune atidaryta nauja vieta: renginyje ir seniai matyta Goda Alijeva

Antra veikla
„Florez“ floristė Ringailė Zupkė pasakoja, kad studijos gimimas – natūralus kelių metų darbo rezultatas. Per beveik penkerius metus ji prisilietė prie daugybės švenčių istorijų ir įsitikino, kad būtent detalės kuria didžiausius prisiminimus. Naujoji erdvė Kaune skirta tiems, kurie vertina estetiką, kokybę ir jaukumą.
„Bet šįkart – ne apie gėles ir dekorą, – šypsosi R. Zupkė, – Tai apie vietą, kur galima švęsti. Studijoje trys atskiros erdvės – pagrindinė erdvė su didžiuoju stalu suaugusiems,poilsio zonomis, foto zona, kita erdvė mažiesiems vaikučiams su žaidimų namu, kuriame sukurtos veiklos, skatinančios vaikų kūrybiškumą, taip pat čiuožykla su kamuoliuku baseinu. Ir trečioji erdvė – vyresniems vaikams ar net suaugusiems, mėgstantiems stalo žaidimus ir interaktyvius žaidimus“.
Tokios erdvės atsiradimas, pasak didelių šokių festivalių organizavimo patirties turinčio trenerio Sauliaus Skambino, nėra atsitiktinis – keičiasi ir pačių švenčių samprata: jei anksčiau gimtadieniai dažniau apsiribodavo namų aplinka ar tradiciniais susibūrimais, šiandien vis daugiau dėmesio skiriama patirčiai, estetikai ir skirtingoms veikloms tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
„Anksčiau vaikų gimtadieniai būdavo paprastesni – vaikystėje didžiausias džiaugsmas buvo kiemas ir draugai. Ten gimdavo visos idėjos, visos istorijos. Patys susigalvodavome žaidimus, patys kūrėme savo pasaulį, ir tai buvo smagiausia. Sumuštiniai, saldainiai, tortas tapdavo pagrindinėmis vaišėmis. Dabar tėvai ieško erdvių, kur vaikai galėtų ne tik švęsti, bet ir patirti, išbandyti įvairias veiklas. Tas pats vyksta ir su suaugusiųjų šventėmis – jos tampa labiau apgalvotos, turinčios temą, nuotaiką, scenarijų“, – sako jis.
Sunku nustebinti
Ryškiausi S. Skambino prisiminimai susiję su vasaromis pas senelius kaime. Tuo metu per televiziją rodė filmą apie maištininką Robiną Hudą, tad jis su bičiuliais buvo įkvėpti drąsaus herojaus – ėjo į miškus, gamindavosi lankus, strėles, „kariaudavo.
Dabar, pašnekovo teigimu, planuojant vaikų laisvalaikį ar šventes, daug įkvėpimo ateina iš aplinkos – kartu su dukters Milos mama, sertifikuota plaukų priežiūros terapeute Živile jis stebi, kokios naujos vietos, erdvės ar pramogos atsiranda.
„Norisi vaikams sukurti įspūdį, kuris išliktų. Kartais švenčiame namuose, bet dažnai ieškome įdomesnių sprendimų – nuo batutų iki įvairių interaktyvių veiklų. Šiais laikais nustebinti vaikus sunkiau, todėl ieškome vis naujų idėjų“, – sako S. Skambinas.
Tai tapo ir viena iš priežasčių apsilankyti „Florez“ atidaryme. Anot jo, naujoji švenčių studija išsiskiria estetiškumu, minimalizmu ir šviesiu, lengvai transformuojamu interjeru – čia akį traukia apgalvotos, išskirtinės detalės – pavyzdžiui, dekoratyvinė žirafa, atkeliavusi net iš Italijos.
Pasak R. Zupkės, įrenginėjant studiją sąmoningai rinktasi ne kiekybę, o kokybę.
„Norėjosi sukurti erdvę, kurioje kiekvienas elementas turėtų savo vietą ir prasmę. Ieškojome sprendimų, kurie būtų ilgaamžiai, estetiški ir kurtų bendrą harmoniją, o ne tik trumpalaikį efektą“, – sako ji.
Toks požiūris, pasak pašnekovės, atsispindi ne tik interjere, bet ir bendroje studijos atmosferoje – čia siekiama, kad šventė būtų ne perkrauta detalėmis, o jauki, stilinga ir išliekanti atmintyje.
„Esame labai aktyvūs – stengiamės išbandyti kuo daugiau skirtingų veiklų. Lankomės lazerių arenose, batutų parkuose, kartais net lipame į medžius ar ieškome netikėtų nuotykių. Norisi būti „ant bangos“, pažinti naujas pramogas ir tą patirtį perduoti vaikams“, – sako S. Skambinas.
