Baltas vakarėlis Kipre sutraukė būrį Lietuvos garsenybių

Įspūdingose golfo klubo erdvėse po atviru dangumi surengta fiesta dvelkė prabanga, elegancija, teatrališkumu ir kiprietiška dvasia. Kviestinę publiką pasitiko aktoriai, akrobatai, styginių kvartetas ir specialiai iš Prancūzijos atvykusi populiari grupė „Knights Club“.
Renginio vedėjo vairas šįsyk patikėtas į garsaus šokėjo Vytauto Mackonio rankas. Tuo tarpu tarp svečių buvo galima sutikti pramogų pasaulio ryklį Arūną Valinską su žmona Inga, TV laidų vedėjus Edvardą Žičkų ir Eleną karalienę, TV3 Žinių orų pranešėją Naglį Šuliją su mylimąja Viktorija, buvusį krepšininką Tomą Tumyną, renginių organizavimo agentūros „Keep It Simple“ įkūrėjas Rūtą Laustauskę ir Sigitą Hedin, režisierę Ievą Ripinskytę, reklamos ekspertę Saulę Derę, garsų fotografą Vidą Černiauską ir daugelį kitų.
Šventės atmosfera pasirūpino vienas garsiausių šios šalies dekoro meistrų, o muzikinę energiją kūrė DJ Yiannis.
Gražia tradicija tapusi šventė jau tapo bene svarbiausiu Kipro lietuvių bendruomenės susibūrimų, į kurį svečiai atvyksta iš viso pasaulio – nuo Norvegijos iki Amerikos, nuo Vokietijos iki pačios Kinijos.
„Tai tik dar kartą įrodo, kad neįmanomų dalykų nėra, – šypsosi renginio šeimininkė, „Avalon Group“ vadovė Rasa Žilevičė, neoficialiai tituluojama „Kipro salos karaliene“. – Kas galėjo įsivaizduoti, kad atostogų namus čia vieną dieną turės kone pora tūkstančių lietuvaičių“.
Visi svečiai laikėsi kvietimuose nurodyto išskirti aprangos kodo – Elegantiška balta su paslaptingu akcentu. R. Žilevičei įgyvendinti šį įvaizdį padėjo garsiausias Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius.
Jei prieš ketverius metus šventė vyko nedideliame bendraminčių rate, tai pernai Kipro salą sudrebino Donato Montvydo pasirodymas, o šiemet – pasaulinio garso grupė „Knights Club“.