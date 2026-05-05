„Met Gala“ puotoje Kylie Jenner šokiravo „nuogumu“ ir sulaukė aštrios kritikos

Pasipuošusi specialiai jai sukurta „Schiaparelli“ suknele, įkvėpta renginio meninės temos, ji pasirinko avangardinį įvaizdį, kuriuo siekta žmogaus kūną paversti gyvu meno kūriniu.
Nors derinys buvo įspūdingas ir iškart atsidūrė antraštėse, reakcijos socialiniuose tinkluose buvo greitos ir itin skirtingos – daugelis kritikų kaltino grožio verslininkę pernelyg pasikliaujant šokiruojančiu efektu, o ne tikra stiliaus inovacija.
Ant raudonojo kilimo K. Jenner pasirodė vilkėdama įspūdingą suknelę su itin realistiška „nuogo kūno“ iliuziją kuriančiu korsetu, kruopščiai suformuotu taip, kad atkurtų žmogaus kūno linijas.
Dizainas pasižymėjo provokuojančiomis detalėmis – imituotais speneliais ir kūno formą išryškinančiais elementais, kurie sukūrė beveik nuogo kūno efektą ir iškart patraukė dėmesį.
Dramatiškas dramblio kaulo spalvos sijonas suteikė dar daugiau teatrališkumo – jis atrodė tarsi dalinai išardytas, su slystančiu siluetu, sudėtingais siuvinėjimais ir ilga šleifu.
Įvaizdį papildė brangakmeniais puoštas kaklo papuošalas, tamsios laisvai krintančios bangos ir beveik nepastebimi antakiai – visa stilistika stipriai rėmėsi siurrealizmu.
Nors dalis mados industrijos atstovų įvertino meninę drąsą, daugeliui žiūrovų derinys pasirodė pernelyg surežisuotas ir be reikalo provokuojantis.
Reakcijos internete pasipylė beveik iškart po jos pasirodymo. Platformose X, „Instagram“ ir „TikTok“ vartotojai užplūdo komentarų skiltis kritika, memais ir atviromis nuomonėmis apie suknelę bei bendrą įvaizdį. Vienas X vartotojas rašė: „Net nepanaši į save, kas čia dabar“, o kitas pridūrė: „Kylie atrodo gerokai vyresnė nei yra iš tikrųjų.“
Kiti dėmesį skyrė jos šviesintiems antakiams, klausdami, kodėl ji atsisakė jai labiau tinkančių stilistinių sprendimų.