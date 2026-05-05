Išsipustęs Holivudo elitas plūdo į laukiamiausią „Met Gala“ pokylį: pasidairykite po dizainerių šedevrus

Svečių sąrašas tradiciškai buvo laikomas paslaptyje iki pat raudonojo kilimo pradžios, tačiau kvietimus gavo apie 450 žmonių.
Metropolitano meno muziejus prisipildė žvaigždžių.
Didžiausia intriga buvo laikoma dainininkės Beyonce sugrįžimas. Ji tapo viena iš renginio pirmininkių – ir tai bus pirmasis jos pasirodymas „Met Gala“ per beveik dešimtmetį. Prie jos prisijungė tokios žvaigždės kaip Nicole Kidman, Venus Williams ir nepakeičiamoji Anna Wintour, kuri ir toliau išlieka pagrindine renginio kuratore bei sprendžia, kas peržengs garsiuosius muziejaus laiptus.
Organizacinį komitetą sudaro ryškūs vardai iš muzikos, mados ir sporto pasaulių: Doja Cat, LISA, Sam Smith, Zoë Kravitz, Teyana Taylor ir kiti.
Tarp garbės pirmininkų – „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas ir Lauren Sánchez, kurie taip pat yra pagrindiniai renginio rėmėjai.
„Met Gala“ kiekvienais metais išsiskiria viena detale: kaskart keičiasi aprangos kodas.
Kiekvienais metais pristatoma nauja tema ir aprangos kodas. Tema atspindi naujausią Kostiumo instituto parodą, o aprangos kodas suteikia kūrybinę kryptį svečiams.
Šių metų tema – „Costume Art“, o aprangos kodas – „Fashion is Art“. Šios idėjos pristato madą kaip įkūnytą meno formą ir nagrinėja istorinį ryšį tarp drabužio, kūno, jį dėvinčio žmogaus ir meno.
Renginys pradėjo Kostiumo instituto parodos atidarymo savaitę, o šių metų ekspozicija veiks nuo 2026 m. gegužės 10 d. iki 2027 m. sausio 10 d.
„Met Gala“ nėra tik vakarėlis – tai ir svarbus labdaros renginys. 2024 metais jis surinko daugiau nei 26 milijonus dolerių Kostiumo instituto veiklai.
Bilietų kainos kasmet auga – 2024 m. vienas kvietimas kainavo apie 75 000 dolerių, tačiau dažniausiai juos perka mados namai, kviesdami garsenybes vilkėti jų kūrinius.
Renginį remia tokie vardai kaip „Saint Laurent“ ir „Condé Nast“, todėl nieko keisto, kad jų kūriniai dominavo ant raudonojo kilimo.