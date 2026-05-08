Kaune – Vyšyvankos diena: rūbas kaip ukrainietiškos tapatybės kodas

Vakare Kauno menininkų namai kvies į jaukų renginį, kuriame kelios dešimtys užsiregistravusiųjų galės susipažinti su vyšyvankos istorija, regionams būdingomis siuvinėjimo technikomis ir ornamentika bei patys išbandyti šį amatą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Raštai pasakojantys istorijas
Vyšyvanka – tradiciniai siuvinėti ukrainietiški marškiniai, tapę tautos tapatybės ženklu. Per šimtmečius susiformavę ornamentai ir spalvos turi aiškias simbolines reikšmes: geometriniai raštai siejami su harmonija, augaliniai motyvai – su gyvybe ir atsinaujinimu, o spalvos perteikia emocijas ir vertybes – raudona simbolizuoja meilę ir energiją, juoda – žemę bei stiprybę.
Skirtingi Ukrainos regionai išsaugojo savitas siuvinėjimo tradicijas. Poltavos kraštui būdingi subtilūs balti ornamentai, Huculų regionui – ryškūs geometriniai raštai, o Podolėje vyrauja sudėtingos, daugiaspalvės kompozicijos. Istoriškai vyšyvanka atliko ir apsauginę funkciją – tikėta, kad į audinį įsiūti ženklai saugo žmogų nuo blogio.
Per Maidaną ir vykstančio karo kontekste, vyšyvanka įgavo dar gilesnį, net egzistencinį matmenį. Ji tapo būdu išsaugoti kultūrą, istoriją ir bendrystės jausmą nuolatinių grėsmių akivaizdoje, būti matomais. Šiandien siuvinėti raštai suvokiami kaip ryšys su protėviais ir savo šaknimis, kurios neleidžia palūžti. Vyšyvanka virsta savotišku „nešiojamu liudijimu“ apie tautos stiprybę, gebėjimą išlikti, kurti ir kovoti.
Iš Kyjivo į Kauną
„Dar iki karo Kyjive turėjome ypatingą tradiciją – Vyšyvankos dieną dovanoti mažas siuvinėtas marškinėles naujagimiams. Tai buvo gyvenimo, tęstinumo, stiprybės ir vilties simbolis. Atvykusi į Kauną supratau, kad šios tradicijos negalima prarasti – priešingai, ją reikia tęsti. Todėl pradėjau čia minėti Vyšyvankos dieną.
Vėliau ši iniciatyva įgijo dar gilesnę prasmę – pradėjau dovanoti vyšyvankas neišnešiotiems kūdikiams. Nes jie – tikri maži kovotojai. Jų pirmasis įkvėpimas jau yra pergalė. Vyšyvanka – nėra tik drabužis. Tai apsauga. Net būdama toli nuo namų, ji ir toliau saugo, vienija ir suteikia jėgų gyventi“, – pasakoja iniciatyvos Kaune autorė – bendrakūrė ir VKR Kauno parafechtavimo klubo direktorė Viktorija Krasnikova-Herasymenko.
Šiemet iš Ukrainos į Kauną atkeliavo 15 mažų vyšyvankų, siuvinėtų Kyjivo regione ir 15 tradicinės ukrainietiškos lėlytės lialkos-motankos. Jos bus padovanotos Kauno klinikoms, kurių Neonatologijos klinika rūpinasi neišnešiotais naujagimiais iš trijų penktadalių Lietuvos teritorijos. Ukrainietiškas stiprybės simbolis per gydytojų ir slaugos darbuotojų rankas pasieks mažųjų kauniečių tėvelius.
„Šios mažytės vyšyvankos mūsų skyriuje turi ypatingą prasmę. Jos simbolizuoja ukrainiečių tautos stiprybę ir gebėjimą išsaugoti savo tapatybę sudėtingiausiomis aplinkybėmis, kartu primindamos apie mūsų mažuosius pacientus – neišnešiotus ir sunkiai sergančius naujagimius, nuo pirmųjų gyvenimo dienų kovojančius už išgyvenimą.
Tokios dovanos kuria žmogišką ryšį, suteikia šilumos šeimoms ir tampa svarbiu palaikymo ženklu visai medicinos bendruomenei. Esame dėkingi už šią prasmingą iniciatyvą ir dėmesį mažiesiems pacientams bei jų artimiesiems“, – sakė prof. Rasa Tamelienė, Kauno klinikų Neonatologijos klinikos vadovė.
Edukacijos kauniečiams
Minint Vyšyvankos dieną, Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56) vyks edukacinis renginys, kurį ves ukrainiečių menininkė Vira Liashenko. Nuo 18 val. užsiregistravusiems dalyviams bus pristatoma vyšyvankos istorija, reikšmė ir simbolika, skambės trumpas koncertinis pasirodymas, padėsiantis pažinti ukrainietišką ritmą.
Dalyviai susipažins su skirtingų Ukrainos regionų ornamentais, plačiau sužinos apie raštų ir spalvų simboliką, pamatys įvairias siuvinėjimo technikas bei 2 valandų edukacijoje galės patys išbandyti siuvinėjimą: organizatoriai pasirūpins visomis reikiamomis priemonėmis.
Renginys atviras ir nemokamas, tačiau vietų kiekis ribotas, todėl bus reikalingos išankstinės registracijos. Dalyviai galės pasirinkti, ar nori praktiškai išbandyti siuvinėjimo amatą, ar dalyvauti tik paskaitoje bei muzikiniame pasirodyme kaip klausytojai. Renginys ir registracijos nuorodos netrukus bus skelbiamos Kauno savivaldybės Facebook paskyroje.