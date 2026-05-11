Londone praūžė prestižiniai BAFTA televizijos apdovanojimai: ant kilimo – išsipuošęs pasaulio elitas

Vakaro ceremoniją vedė britų komikas ir aktorius Gregas Daviesas, suteikęs renginiui lengvumo ir humoro.
Didžiausiu vakaro laimėtoju tapo „Netflix“ mini serialas „Adolescence“ („Paauglystė“), pelnęs svarbiausius apdovanojimus. Projektas pripažintas geriausiu mini serialu, o aktoriai Owenas Cooperis ir Christine Tremarco triumfavo geriausių antro plano aktorių kategorijose. Kritikai šį kūrinį jau vadina vienu jautriausių ir drąsiausių pastarųjų metų televizijos projektų.
Komedijos kategorijoje triumfavo serialas „Amandaland“, pelnęs geriausios scenarijinės komedijos titulą.
Tuo metu didelio dėmesio sulaukė ir „The Celebrity Traitors“ („Įžymybių išdavikai“), laimėjęs geriausio realybės šou apdovanojimą. Vos per kelerius metus ši laida tapo tikru britų televizijos fenomenu ir viena labiausiai aptariamų programų Jungtinėje Karalystėje.
Kaip ir kasmet, BAFTA ceremonija buvo ne tik televizijos, bet ir mados šventė. Raudonuoju kilimu žengė garsiausi pramogų pasaulio vardai, o vakaro įvaizdžiuose dominavo elegancija, subtili prabanga ir moderni klasika.