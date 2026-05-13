Vestuvės, krikštynos, jubiliejai – kokias dovanas ir vaišes išsirinkti, kaip pasirūpinti dekoru

Istorinis žvakių gamintojas ir šiandien apšviečia nuostabiausias gyvenimo akimirkas
Vestuvinių dovanų pasaulyje tikroji prabanga slypi ne pertekliuje, o ilgaamžiškume – dovanose, kurios tampa jaunavedžių bendrų ritualų dalimi ir tyliai kuria jų naujo bendro gyvenimo atmosferą. Istorinio, pasaulyje pripažinto „Rathbornes 1488“ prekinio ženklo kūriniai tobulai įkūnija šios dovanos idėją.
Įkurtas Airijoje, prieš daugiau nei penkis šimtmečius, šis seniausias pasaulyje žvakių gamintojas ir šiandien apšviečia nuostabiausias mūsų gyvenimo akimirkas.
Aromatinė žvakė ilgaamžei romantikai. Prabangi aromatinė rankų darbo žvakė – klasikinė vestuvinė dovana: simboliška, intymi ir įsimintina. Visos „Rathbornes 1488“ natūralaus vaško aromatinės žvakės liejamos rankomis tradiciniu būdu.
Sukurtos degti lėtai ir ilgai, jos švelniai pripildys jaunavedžių namus elegantišku aromatu. Degdama ant valgomojo stalo ar miegamąjame, ji taps bendrų jų vakarų dalimi – švelnia šviesa, tyliais pokalbiais ir pirmais bendrais prisiminimų kontūrais.
Namų aromato autografas. Jaunavedžiams, kuriantiems pirmuosius namus, gražia dovana taps prabangus namų kvapas. Nuo gaivių citrusinių natų iki šiltų egzotiškos medienos ir prieskonių akordų – „Rathbornes 1488“ aromatai sukurs savitą jų bendrų naujų namų identitetą, kuris visus jų svečius pasitiks subtiliai atsiskleisdamas erdvėje.
Žvakės ir namų kvapo dovanų rinkinys. Romatiškas dovanų rinkinys padovanos daug šviesių emocijų. Mirganti žvakės šviesa ir namus užpildantis kvapo aromatas sukurs tylų ritualo pojūtį – paverčiant kasdienes akimirkas apgalvotomis ir jaukiai prabangiomis.
Tokie aromatai kaip arbatinė rožė, agarmedis (oud) ir pačiuliai kuria išskirtinai romantišką nuotaiką. Tai aromatinės kompozicijos, savotiškai atspindinčios pačią vestuvių esmę: trapios, bet ilgaamžės.
Šventę kurianti dovana. Kas gali būti nuostabiau už jūsų padovanotą dovaną kuriančią pačią šventę? Padovanota iš anksto ši dovana sukurs tobulas šventines akimirkas ne tik jaunavedžiams bet ir visiems jų šventės svečiams. Papuoškite jų vestuves aromatinėmis „Rathbornes 1488“ rankų darbo žvakėmis. Išdėliotos ant šventinių stalų ar išrikiuotos ant tako, degdamos jos skleis švelnią šviesą, o jų aromatas pavers erdvę jaukia ir romantiška.
Ne tik papuošalai, bet ir išliekamąją vertę turinčios istorijos
„Auksinė svajonė“ – tai juvelyrikos salonas, kur kuriami ne tik papuošalai, bet ir išliekamąją vertę turinčios istorijos. Įmonės veikla apima tiek prekybą aukštos kokybės juvelyriniais dirbiniais, tiek individualią rankų darbo papuošalų gamybą. Kiekvienas kūrinys gimsta iš kruopštaus darbo, dėmesio detalėms ir noro sukurti papuošalą, kuris lydėtų žmogų svarbiausiomis gyvenimo akimirkomis.
Didžiausias dėmesys skiriamas būtent vestuvinių bei sužadėtuvių žiedų gamybai. Vestuviniai žiedai kuriami pagal individualią kliento viziją – nuo subtilios klasikos iki modernių ir išskirtinių dizaino sprendimų. Siūloma įvairūs aukso atspalviai, skirtingos tekstūros, matinio ar blizgaus paviršiaus apdirbimas bei brangakmenių inkrustacija. Kiekviena detalė derinama prie kliento poreikių, todėl sukuriami unikalūs ir asmeninę prasmę turintys papuošalai. Užsakant vestuvinius žiedus šiame salone, dovanojamas nemokamas graviravimas, kuris papuošalui suteikia dar daugiau sentimentalios vertės.
Sužadėtuvių žiedams skiriamas ypatingas dėmesys, nes tai vienas svarbiausių gyvenimo simbolių. Čia gaminami individualūs sužadėtuvių žiedai pagal kliento pageidavimus arba siūlomi jau pagaminti prabangūs modeliai su deimantais bei kitais brangakmeniais. Kiekvienas žiedas kuriamas taip, kad išlaikytų eleganciją, kokybę ir išskirtinumą daugelį metų.
Ypatingą vietą „Auksinės svajonės“ veikloje užima ir dovanos vaikams krikštynų proga. Dažnai tai tampa pirmuoju juvelyriniu dirbiniu, perduodamu iš kartos į kartą. Populiariausi pasirinkimai – deimantų kryželiai, širdelės, investiciniai aukso luitukai ar palaidi deimantai, kuriuos ateityje galima inkrustuoti į pasirinktą papuošalą.
Jei domina profesionali konsultacija, susisiekite su „Auksinė svajonė“ juvelyrais. Darbų pavyzdžius, vestuvinių ir sužadėtuvių žiedų kolekcijas bei visas juvelyrines prekes galite rasti ir įsigyti Auksinesvajone.lt internetinėje parduotuvėje, o norinčius papuošalus apžiūrėti gyvai bei gauti asmeninę konsultaciją kviečiame apsilankyti fiziniuose salonuose Kaune.
Dekoro ypatingumas slypi gebėjime transformuoti erdvę ir emociją
„Fioristori“ dekoro ir floristikos studijos įkūrėja Vida Timinskienė kuria su meile ir dėmesiu kiekvienai detalei. Po „Fioristori“ vardu slypi šios dekoratorės ir floristės didžiulė aistra gėlėms, estetikai ir išskirtinėms šventėms. Kiekvienas projektas Vidai – tai galimybė papasakoti unikalią šventės istoriją dėka spalvų, formų ir natūralaus grožio. „Siekiu sukurti ne tik dekorą, bet ir emociją, kuri išliktų atmintyje dar ilgai po šventės“, – sako V. Timinskienė.
Dekoras vestuvėse ir kitose šventėse atlieka kur kas svarbesnį vaidmenį nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai ne tik estetinė detalė ar fonas nuotraukoms – tai emocijos kūrėjas, nuotaikos formuotojas ir visos šventės identiteto dalis. Tinkamai parinktas dekoras gali subtiliai atskleisti šventės temą, sustiprinti pasirinktą stilistiką ir sujungti visas detales į harmoningą visumą. Vestuvių dekoras ypač reikšmingas, nes ši šventė dažnai laikoma viena svarbiausių gyvenime.
Gėlės, spalvos, tekstūros ir net smulkiausi akcentai padeda sukurti atmosferą, kuri atspindi jaunųjų asmenybes ir jų istoriją.
Tai tarsi vizualus pasakojimas, leidžiantis svečiams ne tik dalyvauti šventėje, bet ir ją pajusti. Kitose šventėse – gimtadieniuose, jubiliejuose ar įmonių renginiuose – dekoras taip pat atlieka svarbų vaidmenį: padeda sukurti išskirtinumą, paverčia paprastą erdvę ypatinga ir suteikia progai charakterį.
Dekoro ypatingumas slypi jo gebėjime transformuoti erdvę ir emociją. Tai menas, kuriame susijungia kūrybiškumas, estetinis pojūtis ir gebėjimas įsiklausyti į kliento norus.
„Kiekvienas projektas prasideda nuo idėjos išgryninimo – įsiklausau į klientų norus, stilių, šventės nuotaiką: drauge kuriame unikalią renginio koncepciją“, – teigia V. Timinskienė. Pagrindinės floristės siūlomos paslaugos apima vestuvių, privačių švenčių bei įmonių renginių dekoravimą. „Fioristori“ dekoro ir floristikos studijoje kuriamos ne tik individualios gėlių kompozicijos, bet pasirūpinama ir stalo dekoru, ceremonijų ar fotosesijų erdvėmis.
„Mano išskirtinumas – dėmesys detalėms ir gebėjimas kurti ne tik vizualiai gražų, bet ir jaukų, emociją keliantį dekorą. Kiekviena gėlių kompozicija, spalvų derinys ar pasirinktas akcentas turi savo vietą ir prasmę. Visus projektus vertinu kaip unikalią kūrybinę kelionę“, – apibendrina Vida, siekianti, kad klientai jaustųsi ramūs ir užtikrinti, jog jų šventės vizija bus įgyvendinta su meile, profesionalumu ir išskirtiniu estetiniu pojūčiu.
Saldžiosios švenčių tendencijos: nuo stilingų kaspinėlių iki naujų formų estetikos
Šiandien vestuvių, krikštynų ar jubiliejų desertas – jau ne tik vaišės, bet ir viena labiausiai dėmesį traukiančių šventės detalių. „Bijola“ meistrai pastebi, kad vis daugiau užsakovų ieško ne tik skanaus, bet ir prie bendro šventės stiliaus derančio sprendimo.
Modernios formos užkariauja šventes. Jei anksčiau tortai dažniausiai būdavo klasikinės apvalios formos, šį sezoną tarp ryškiausių tendencijų išsiskiria pailgi bei stilingi stačiakampiai tortai. Tokie desertai atrodo moderniai, elegantiškai ir tampa išskirtiniu šventinio stalo akcentu.
Ypač populiarūs minimalistiniai dizainai, dekoruoti gyvomis gėlėmis, subtiliomis tekstūromis ar šiuo metu itin madingu akcentu – romantiškais kaspinėliais. Tokie tortai puikiai dera tiek moderniose vestuvėse, tiek elegantiškuose jubiliejuose ar jaukiose šeimos šventėse.
Saldžios dovanos svečiams ir vientisas stilius. Planuojant šventės vaišes, vis daugiau dėmesio skiriama ne tik pagrindiniam tortui, bet ir bendrai saldaus stalo estetikai. Vieno kąsnio desertai indeliuose, prancūziški „macarons“ sausainiai, keksiukai ar mini desertai leidžia išlaikyti vientisą šventės stilistiką bei spalvinę dermę.
Be to, personalizuoti saldumynai tampa ir jaukia padėka svečiams. Dailiai supakuoti desertai ar mini saldžios dovanos ne tik papildo šventės atmosferą, bet ir sukuria malonų prisiminimą, kurį svečiai išsineša namo.
Skonis, papildantis estetiką. Nors vizualinis įspūdis šiandien itin svarbus, „Bijola“ komanda pabrėžia, kad kokybė išlieka svarbiausiu prioritetu. Šventėms dažniausiai pasirenkami lengvi, gaivūs skoniai – nuo natūralių uogų tyrelių iki sodraus belgiško šokolado.
Svarbiausia, kad desertas papildytų bendrą šventės nuotaiką ir kurtų emociją, kurią prisimins tiek šeimininkai, tiek svečiai.
Renginių industrijoje įvertinta komanda, kurianti išskirtinius gastronominius sprendimus
„Maisto Kalvė“ – maisto ir gėrimų tiekimo („catering“) bei išvažiuojamojo maitinimo įmonė, teikianti paslaugas vestuvėms, įmonių renginiams bei privačioms šventėms visoje Lietuvoje. Daugiau nei du dešimtmečius komanda kuria aukštos kokybės gastronominius sprendimus – nuo elegantiškų furšetų iki pilnų banketinių vakarienių.
Individualus požiūris į kiekvieną šventę. Kiekvienos šventės meniu pradedamas kurti nuo individualios degustacijos, kurios metu išgryninamas patiekalų pasirinkimas, pateikimas bei bendra renginio gastronominė kryptis. Komanda prisitaiko prie skirtingų vizijų, lokacijų ir šventės formato.
Ką siūlo „Maisto Kalvė“?
* Furšetus ir banketus;
* Užkandžius ceremonijos vietoje;
* Aperityvo stalus ir šventines vakarienes;
* Vėlyvuosius užkandžius;
* Mobilų barą ir vyno derinimą;
* Austrių bei šampano degustacijas;
* Nestandartinius desertų sprendimus;
* Gyvas maisto stoteles renginiams.
Profesionalumas ir estetika. „Maisto Kalvė“ garsėja profesionaliu aptarnavimu, estetišku maisto pateikimu bei sklandžia renginio eiga. Komanda taip pat rūpinasi stalo serviravimu ir detalėmis – sukaupta gausi indų bei aksesuarų kolekcija leidžia pateikimą pritaikyti prie kiekvienos šventės stilistikos.
Įvertinimas renginių industrijoje. „Lithuanian Wedding Awards“ apdovanojimuose „Maisto Kalvė“ pateko tarp TOP 3 vestuvių maitinimo tiekėjų Lietuvoje.
Židiniai skirti jauniesiems, kurie tiki tvaria šeima
„Šilumos nešėjas“ – projektas, gimęs nešti jaukumą ir meilę į kiekvienus namus. Tai – biožidiniai, kuriuose susitinka 4 stichijos: žemė, vanduo, oras ir ugnis. Fotografas, unikalių biožidinių kūrėjas, prekės ženklo „Šilumos nešėjas“ sumanytojas Tomas Preikša sako, kad jo kūriniai – tai ne tik praktiški, originalaus dizaino namų elementai, bet ir tikros, pirmapradės šilumos šaltinis, meilės šeimoje sergėtojai.
„Mano sukurti šeimos židiniai praktiški ir vienetiniai, gaminami rankomis, kiekvieną apgaubiant individualiu dėmesiu ir kūrybinėmis mintimis, – teigia T. Preikša. –Džiaugiuosi, kad mano kurti židiniai buvo padovanoti ne vienai mylinčiai porai, kurie iki šiol kursto meilės ugnį.“
Tomas tiki, kad jo kūriniais jaunavedžiai naudojasi kasdien, savo namuose susikurdami jaukią aplinką ir džiaugdamiesi vienas kitu. „Šilumos nešėjas“ – tai tarsi židinys ant pietų stalo, emocija ant kavos stalelio poilsio akimirkomis ar prieblandos skraistė vonios kambaryje. Pats T. Preikša, remdamasis sukaupta patirtimi apie biožidinius, tikrai savo namuose atsisakytų tradicinio židinio. Anot kūrėjo, biožidiniai – tai ne tik patogu, stilinga ir modernu, bet ir kuria jaukią namų aurą.
„Mano gaminami židiniai skirti jauniesiems, kurie, visų pirma, tiki tvaria šeima ir kasdien kursto šeimos židinį. Tai poros, kurios svajoja apie jaukumą namuose. „Šilumos nešėjas“ savo vietą ras kiekvieno kasdienybėje. Tai subtili interjero detalė, nereikli ir gebanti organiškai įsilieti į jau esamą daiktų harmoniją“, – įsitikinęs T. Preikša.
Biožidinių gamybai naudojamos fundamentalios, laikui nepavaldžios medžiagos: betonas, akmuo, nerūdijantis plienas. Tai ilgaamžiškumo ir tvarių jausmų simbolis, kuris saugo šeimos ramybę ir jaukumą. Iš šių medžiagų pagamintas kūrinys teiks vien džiaugsmą ir nereikės galvoti apie jo priežiūrą – tai viena svarbiausių savybių skubančiam šiandienos žmogui, kuris savo brangų laiką mieliau skirtų romantiškam poilsiui su mylimąja nei rutinos reikalaujantiems buities darbams.
Ypatingas dėmesys estetikai ir harmonijai
Yra akimirkų, kurios trunka vos kelias valandas, tačiau išlieka atmintyje visą gyvenimą. Būtent tokias akimirkas ir kuria „Skyal Décor“.
Tai daugiau nei dekoras – tai jausmas, kurį svečiai pajunta vos įžengę į šventės erdvę. Subtili estetika, apgalvotos detalės ir vientisa vizija leidžia sukurti atmosferą, kurioje kiekviena smulkmena įgyja savo prasmę.
„Skyal Décor“ specializuojasi vestuvių, gimtadienių, krikštynų bei kitų asmeninių švenčių dekoravime. „Kiekvienas projektas gimsta iš individualios idėjos – įsiklausant į kliento norus, gyvenimo būdą ir šventės nuotaiką. „Nuo pirmųjų koncepcijos eskizų iki paskutinės žvakės liepsnos – viskas kuriama su ypatingu dėmesiu estetikai ir harmonijai“, – sako „Skyal Décor“ įkūrėja, dekoratorė Skaistė Sviderskaitė.
Kūrybinis procesas apima erdvės stilistiką, spalvų derinius, gėlių kompozicijas, stalo dekorą, fotosieneles bei kitus akcentus, kurie sukuria išbaigtą, vientisą rezultatą. Tačiau svarbiausia – ne tik vaizdas, o emocija, kuri išlieka. Štai kodėl „Skyal Décor“ tikslas – paversti šventę ne tik gražia, bet ir įsimintina patirtimi. Tokia, prie kurios norisi sugrįžti mintimis dar ilgai...
Daugiau įkvėpimo ir „Skyal Décor“ įgyvendintų darbų rasite Facebook paskyroje.
Simbolis, kuris jungia ne tik du žmones, bet ir dvi šeimas
Ramunė Burškaitienė – meninės juvelyrikos ir mažosios skulptūros kūrėja, prekės ženklo „Ramunės nameilė“ autorė. Moters kūryboje svarbiausia ne vien forma ar daikto funkcija, bet tai, kokią vidinę prasmę jis savyje talpina. Ramunė kuria ne tiesiog objektus, o ženklus žmogui – tokius, kurie paliečia, saugo prisiminimus ir tampa artimo ryšio liudytojais.
Šeimos židiniai R. Burškaitienės kūryboje gimsta būtent iš šio santykio suvokimo. „Man tai nėra vien vestuvių atributas ar ceremoninė detalė. Šeimos židinys yra pradžios ženklas – regima forma to, kas dar tik kuriama dviejų žmonių gyvenime: pasitikėjimo, ištikimybės, bendrumo jausmo. Tai simbolis, kuris jungia ne tik du žmones, bet ir dvi šeimas, dvi patirtis, dvi atminties linijas“, – teigia kūrėja.
Kurdama šeimos židinius Ramunė galvoja apie juos ne vien kaip apie dovaną, bet ir kaip apie meno kūrinį. Kartais jis gali būti suvokiamas net kaip simbolinis aukuras – ne pompastiškas, ne deklaratyvus, bet tyliai saugantis svarbiausias šeimos vertes. „Toks objektas man artimas todėl, kad jis peržengia vien dekoratyvumo ribą. Jis tampa vieta prasmei. Vieta susikaupimui. Vieta liudijimui, kuris primena, kad šeima kuriama iš sąmoningo pasirinkimo rūpintis vienas kitu“, – sako prekės ženklo „Ramunės nameilė“ įkūrėja.
Ramunei svarbu, kad šeimos židinys išliktų ir po šventės. Kad jis nebūtų vienkartinis ritualo daiktas, o rastų vietą namuose kaip išliekamąją vertę turintis kūrinys. Kaip ženklas to, kas buvo perduota. Kaip priminimas, kad meilė nėra vien jausmas – ji yra kuriamas santykis.
Todėl architektūriškos stilistikos šeimos židiniai R. Burškaitienės kūryboje jungia tradiciją ir šiuolaikinę estetiką. Juose atsiveria santūri forma, skaidri simbolio kalba ir pagarba pačiai šventės prasmei. Kūrėja tiki, kad vertingiausios dovanos yra tos, kurios neapsiriboja viena diena, o lieka gyventi toliau. „Man šeimos židinys yra būtent toks – ne tik vestuvių ženklas, bet ir šviesą saugantis žmogaus pasaulio centras“, – įsitikinusi pašnekovė.
Saldus šventės akcentas: kokius desertus rinktis vestuvėms ir kitoms progoms?
Planuojant vestuves, krikštynas, jubiliejų ar įmonės šventę, desertai tampa ne tik vaišėmis. Jie papuošia stalą, kuria nuotaiką ir dažnai tampa viena laukiamiausių šventės dalių. Todėl vis daugiau žmonių ieško ne tiesiog torto, o apgalvoto saldaus sprendimo visai šventei.
J. Gulbinienės tortai – daugiau nei 30 metų veikianti konditerijos įmonė, kurios istorija prasidėjo nuo namuose keptų tortų pagal senolės receptus. Iš šeimos tradicijos išaugęs vardas šiandien siūlo platų konditerijos gaminių pasirinkimą: tortus, pyragus, keksiukus, desertų rinkinius, šakočius, šimtalapius, meduolius, grybukus ir kitus saldžius gaminius. Įmonės misija – teikti džiaugsmą per emociją, vaizdą, kvapą ir skonį, todėl čia svarbu ne tik tai, kaip desertas atrodo, bet ir kokį įspūdį jis palieka.
Vestuvėms dažniausiai pasirenkamas pagrindinis tortas ir papildomas desertų stalas. Tortas išlieka svarbiausiu vakaro akcentu, tačiau šalia jo vis dažniau atsiranda mini desertai, keksiukai, pyragėliai, meduoliai ar individualiai supakuotos saldžios dovanėlės svečiams. Toks pasirinkimas leidžia pasiūlyti daugiau skonių, patogiai vaišinti svečius ir sukurti vientisą saldų stalą, derantį prie šventės dekoro.
Šiandien klientai dažniau renkasi lengvesnius, gaivesnius skonius, subtilų dekorą, natūralesnes spalvas ir neperkrautą pateikimą. Vis svarbiau, kad saldumynai derėtų prie bendros šventės stilistikos – spalvų, gėlių, dekoro ar pasirinktos temos. Tai ypač aktualu vestuvėse, kur kiekviena detalė prisideda prie bendro įspūdžio.
Renkantis desertus verta įvertinti ne tik jų išvaizdą. Svarbu pagalvoti apie svečių skaičių, šventės formatą, vaikų poreikius, patogų dalijimąsi ir tai, ar norima saldžių dovanėlių svečiams. Tuomet lengviau nuspręsti, ar pakaks vieno torto, ar verta rinktis platesnį desertų stalą.
Krikštynoms dažnai pasirenkami švelnių spalvų tortai, keksiukai ir meduoliai. Jubiliejams tinka solidesni tortai, desertų rinkiniai ar klasikiniai pyragai. Įmonių šventėms patogus sprendimas – desertų asorti, mini desertai ar supakuoti saldūs rinkiniai, kuriais lengva dalintis.
Tinkamai parinkti desertai padeda sukurti vientisą šventės įspūdį – nuo pagrindinio torto iki mažų saldžių dovanėlių svečiams. Tai ne tik vaišės, bet ir prisiminimas, kurį svečiai išsineša kartu su šventės nuotaika. Daugiau praktinių patarimų, kaip išsirinkti vestuvinį tortą ir suplanuoti saldų stalą, rasite J. Gulbinienės tortų tinklaraštyje.
Kai rankos kalba tyliai, o keramika tampa pasakojimu...
Vestuvės – tai ne tik graži šventė, tai akimirka, kai pradedama rašyti nauja šeimos istorija. „Štai kodėl savo kūryboje aš nesiūlau tiesiog daiktų. Aš siūlau simbolius, kuriuose susilieja šiluma, meilė ir nauja pradžia“, – teigia „Aušros menai“ įkūrėja Aušra Deltuvienė.
„Aušros menai“ gimė iš noro sustoti, giliai įkvėpti ir perduoti dalelę savęs per molį. „Kiekvienas mano kūrinys yra įkvėptas gamtos ramybės ir jos netobulo tobulumo, todėl vestuvių šventei siūlau tai, kas išlieka vertinga dešimtmečius“, – sako kūrėja.
Šį sezoną „Aušros menai“ išskiria tris pagrindines aktualijas, kurios padės sukurti jaukią ir prasmingą atmosferą:
Šeimos židiniai – moderni klasika. Tai ne tik tradicinis šventės atributas. Aušros kuriami židiniai – tai minimalistinės, organinės formos skulptūros, kurios po vestuvių tampa stilinga namų interjero detale, kasdien primenančia duotą pažadą. Dovanos su istorija. Jei ieškote dovanų tėvams ar krikštatėviams, siūloma rinktis keramiką, kurią norisi liesti. Tai rankų darbo kūriniai, spinduliuojantys ramybę ir dėkingumą. Asmeninis prisilietimas. Kiekvienas dirbinys yra unikalus – kaip ir jūsų meilės istorija. Nėra dviejų vienodų formų, nes kiekvienas prisilietimas prie molio yra autentiškas.
„Aušros menai“ kviečia kurti šventę, kurioje detalės turi sielą. Leiskite šio prekių ženklo keramikai tapti jūsų namų jaukumo pamatu.
Gardėsiai, kuriuose skonis, inovacijos ir sveikata dera pačiu gardžiausiu būdu
Nuo didžiausių iki minimalizmu dvelkiančių švenčių daugelis vieningai sutiks, jog renginio saldaus stalo tiek vaizdas tiek patyrimai per skonius svečiams paliks neišdildomus prisiminimus. Juk svarbiausia – svečiai, ir tai, kaip jie jaučiasi. O saldus stalas – neabejotinai vienas iš kiekvienos šventės smagiausių akcentų. Štai kodėl „Pleassurie“ kuria tai, kas nuteikia skaniai ir inovatyviai.
„Pleassurie“ – tai kepiniai, kuriuose skonis, inovacijos ir sveikata dera pačiu gardžiausiu būdu. „Esam čia, kad kartu padėti sukurti šventes atitinkančias išskirtinius skonius bei atliepti estetiką pagal tinkamą jūsų šventės įvaizdį. Mes viską darome šiek tiek kitaip.
Klasikinę konditeriją ir kulinariją suderiname su šiuolaikinės mitybos išmintimi tam, kad mūsų tortai ir visi kepiniai galėtų džiuginti be kaltės jausmo ir neigiamo poveikio sveikatai bei figūrai“, – teigia „Pleassurie“ kepyklėlių tinklo ikūrėja Vija Zanevė. – Mūsų kepinių esmė – subalansuotas angliavandenių kiekis, įprastinių miltų ar cukraus pakeitimai sveikesnėmis, mažiau kaloringomis alternatyvomis ir aiški kepinių sudėtis.“
„Pleassurie“ – tai gaminiai kurie individualiai derinami šventėms, vestuvėms, krikštynoms, įmonių renginiams ar namų jaukioms šventėms. Juk smaližiauti galima be sąžinės graužimo!
„Pleassurie“ siūlo kepinius ne tik cukraus atsisakiusiems ar stipriai apribojusiems smaližiams, bet ir atsižvelgdami į jų mitybos tipą ar alergijas:
✽ keto
✽ be laktozės/ lacto free
✽ be glitimo/ gluten free
✽ be pieno / dairy free
✽ vegan
„Kasdienius iššūkius ir nekasdienes situacijas mes pasitinkame ir sprendžiame kūrybiškai, kokybiškai, pozityviai ir žaismingai“, – sako „Pleassurie“ komanda.
Keramikos dovanos – išliekamoji vertė ir meilės išraiška
Rankų darbo keramikos gaminiai vestuvėms suteikia šventei jaukumo, unikalumo ir išliekamąją vertę. Tai populiarus pasirinkimas tiek jaunavedžiams, tiek ieškantiems prasmingų dovanų.
Reda Vaikšnorienė į keramikos pasaulį atėjo mažais, nedrąsiais žingsneliais. Pirmiausiai tai buvo moters hobis – vos kelios valandos per savaitę. Vėliau keletą metų keramika buvo papildomas užsiėmimas, prie kurio prieidavo tik vakarais ar savaitgaliais. Na, o šiandien keramika Redai yra viskas – ir džiaugsmas, ir vargas, ir darbas 24/7. „Vargas – nes mokausi tik iš savo klaidų, o jos kartais būna labai skausmingos. Džiaugsmas – nes kiekvienas krosnies atidarymas yra lyg dovanų išpakavimas su begalybe klausimų – ką gi rasiu, kaip gi gavosi? Dažnai radybos džiugina“, – šypsosi pašnekovė, prekių ženklo „Redos keramika“ įkūrėja.
Keramika moterį moko to, ko nėra parašyta jokiame vadovėlyje. Disciplinos ir punktualumo – tik taip jūsų užsakymai jus pasiekia laiku. Daug žingsnelių reikia kruopščiai apskaičiuoti ir jų laikytis, negalima skubėti, bet ir spėti reikia – iššūkių tikrai būna! Užsispyrimo – susidūrus su bėdomis jas spręsti, galvoti ir kartoti, kartoti, kartoti tol, kol gaunasi taip, kaip turi būti. Kantrybės ir kruopštumo – lipdydama Reda itin daug dėmesio skiria kokybei, užbaigtumui, detalėms.
Interneto puslapyje www.redoskeramika.lt galite rasti įvairių keramikos gaminių namams, stalo indų, o taip pat šventinių grožybių. Be jokios abejonės, vienas svarbiausių simbolių lietuviškose vestuvėse – keraminiai židiniai (žvakidės) gaminami įvairių formų: nuo tradicinių namelių iki modernių, abstrakčių ar gėlių formų kompozicijų.
„Anksčiau mano darbuose dažniausiai skleidėsi gėlės, o šiandien norisi išbandyti kažką nauja. Taip gimė modernių formų šeimos židiniai – minimalistiniai, šiuolaikiški ir turintys savo charakterį. Nulipdyti rankomis, su ta pačia šiluma ir mintimis apie namus, šeimą ir jaukumą“, – pasakoja kūrėja. Galite rinktis iš jau pagamintų gaminių arba užsisakyti individualų dizainą.
Kai dovana turi ne tik pradžiuginti, bet ir priminti žmogų
Šventėms dažnai ieškoma dovanos, kuri nebūtų atsitiktinė. Vestuvės, krikštynos ar jubiliejus nėra tos progos, kai norisi tiesiog „kažką nupirkti“. Tokiais momentais dovana dažniausiai turi pasakyti daugiau: parodyti dėmesį, santykį, prisiminimą arba asmeninį ženklą, kurį žmogus atpažins iš karto.
ERIELE.lt orientuojasi būtent į tokias dovanas – suasmenintas, šiltas ir pritaikytas konkrečiai progai. Parduotuvėje galima rasti dovanų su inicialais, vardu, trumpu tekstu ar simboliu, dovanų rinkinių moterims ir vyrams, romantiškų smulkmenų poroms, aksesuarų su Zodiako ženklais, hobių simboliais ar asmenine žinute. Tokia dovana tampa ne vien daiktu, o mažu prisiminimu apie progą, žmogų ir ryšį.
Vestuvėms dažnai tinka dovanos porai arba praktiški aksesuarai su subtiliu asmeniniu akcentu. Krikštynoms galima rinktis švelnesnę, simbolinę dovaną, kuri išlieka kaip prisiminimas šeimai. Jubiliejui dažnai norisi brandesnio, bet vis tiek asmeniško sprendimo – tokio, kuris neatrodytų šaltas ar standartinis.
ERIELE.lt asortimentas leidžia dovaną rinktis ne tik pagal kainą ar kategoriją, bet ir pagal žmogų: mamai, tėčiui, žmonai, vyrui, draugei, porai ar artimam šeimos nariui.
Svarbi ERIELE.lt kryptis – dovanos su emociniu sluoksniu. Tai gali būti inicialai ant aksesuaro, trumpa žinutė „myliu“, „amžinai“, „su gimtadieniu“, Zodiako ženklas, širdelė, kryželis, hobio simbolis ar kitas mažas ženklas, kuris dovaną paverčia artimesnę gavėjui. Tokie sprendimai ypač tinka tuomet, kai norisi išvengti bendro pobūdžio, visiems vienodų dovanų.
Ieškantiems idėjų skirtingoms progoms verta žiūrėti ne tik į patį gaminį, bet ir į tai, kokią žinutę jis transliuoja. Būtent todėl ERIELE.lt dovanos dažnai pasirenkamos tada, kai svarbu ne nustebinti triukšmingai, o padovanoti kažką asmeniško, šilto ir natūraliai susijusio su žmogumi.
Daugiau idėjų rasite ERIELE.lt puslapyje: suasmenintos dovanos moterims ir vyrams.
